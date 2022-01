Bắt quả tang 7 cặp nam nữ mở “tiệc” ma túy trong quán karaoke Ánh Sao

Ngày 3-1, Công an thị xã Giá Rai cho biết vừa triệt xóa vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn, qua đó tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng 1-1, Công an thị xã Giá Rai phối hợp với Công an phường Hộ Phòng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Ánh Sao (do ông Lê Tấn Thanh; ngụ khóm 2, phường Hộ Phòng) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 đối tượng trong 2 phòng karaoke đang hoạt động có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

14 đối tượng bị bắt quả tang đang mở "tiệc" ma túy tại 2 phòng karaoke trong quán Ánh Sao (Ảnh: CTV)

Vụ việc xảy ra trong lúc tỉnh Bạc Liêu đang tạm dừng các loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí… và cấm người dân ra đường không lý do chính đáng từ sau 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau để phòng chống dịch Covid-19.

Hầu hết các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, đến từ nhiều địa phương như Cà Mau, Bạc Liêu và Long An.

Quán karaoke Ánh Sao cho khách vào phòng hát trong lúc đang bị tạm dừng hoạt động

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nylon chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy; 2 dĩa sứ chứa bột màu trắng nghi là chất ma túy, cùng nhiều ống hút, thẻ ATM dính bột màu trắng nghi là chất ma túy và một số tang vật khác liên quan.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với chủ cơ sở; đồng thời tạm giữ, tiến hành test nhanh ma túy đối với 14 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động