Bắt “nữ quái” cầm đầu đường dây tín dụng đen

Đối tượng Bạch Thị Sen

Ngày 22/1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Bạch Thị Sen (SN 1969), trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đây là đường dây cho vay “tín dụng đen” manh động với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Cầm đầu đường dây là Bạch Thị Sen. Đối tượng Sen xuất thân trong gia đình có “máu mặt”, nhiều thành viên là đối tượng hình sự cộm cán, từng vào tù ra tội về tội đánh bạc. Do vậy, dù là đối tượng nữ nhưng thủ đoạn của Sen vô cùng tinh vi, liều lĩnh.

Nắm bắt nhu cầu của người dân trên địa bàn, Sen đứng ra tổ chức cho vay với lãi suất cao từ 3.000 - 5.000/1 triệu/1 ngày.

Sau một thời gian dài tích cực điều tra, Ban chuyên án đã xác minh làm rõ, lật tẩy thủ đoạn, chứng minh hành vi phạm tội của Sen. Theo đó, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Bạch Thị Sen về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và khám xét nơi ở của.

Bước đầu, phòng Cản sát hình sự đã làm rõ Sen cho nhiều người vay gần 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 200 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam