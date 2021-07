Bắt nhóm đối tượng ở Nghệ An cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép chất ma túy

Nhóm đối tượng do Đậu Văn Sơn cầm đầu bị bắt giữ (Ảnh: Vân Anh)

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát Công an huyện Diễn Châu nắm được, trên địa bàn huyện xuất hiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính với lãi suất "cắt cổ". Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 19/7, cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ khẩn cấp đối với Đậu Văn Sơn - chủ cơ sở dịch vụ tài chính An Phát tại xã Diễn Ngọc.

Khám xét lực lượng Công an thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến giao dịch cho vay nặng lãi như: máy tính, điện thoại, tiền, giấy vay tiền, sổ sách; thu giữ gậy, khóa dây, xe ô tô là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để đi thu hồi nợ. Ngoài ra, công an còn thu giữ 0,85g ma túy hồng phiến tại cơ sở An Phát - là số ma túy của Sơn và các đối tượng liên quan sử dụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Đậu Văn Sơn khai, từ năm 2019 Sơn cùng một số đối tượng mở dịch vụ tài chính và thực hiện hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 182,5%/năm. Cơ quan công an đã làm rõ có hàng chục cá nhân liên quan vay tiền tại cơ sở An Phát với số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng huyện Diễn Châu đã tạm giữ Đậu Văn Sơn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tạm giữ Lê Tuấn Anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân sinh