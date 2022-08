Bắt nhóm cướp bánh trung thu về làm quà biếu

Chiều ngày 12/8, Công an Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Nhân (SN 2001), Mai Hoàng Phước (tên thường gọi là Ty, SN 2001), Nguyễn Đức Chí Dũng (SN 2000), tất cả cùng ngụ Tp.Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Your browser does not support the video tag.

Clip nhóm thanh niên cướp bánh trung thu.

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 12/8, sau khi nhậu xong, Mai Hoàng Phước, Nguyễn Thành Nhân; Nguyễn Đức Chí Dũng và Nguyễn Minh Dũng (SN 2000, cùng ngụ Tp.Thủ Dầu Một) rủ nhau đi tìm cửa hàng bánh trung thu để đập phá và chiếm đoạt bánh, chia nhau sử dụng.



Sau đó, Phước điều khiển xe ô tô về nhà lấy một cây mã tấu rồi quay lại chở theo Nguyễn Thành Nhân, còn Nguyễn Đức Chí Dũng chở theo Nguyễn Minh Dũng trên xe máy đi quanh các tuyến đường để tìm cửa hàng bánh.

Khi đến một cửa hàng bán bánh trung thu nằm trên quốc lộ 13, phường Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một thì nhóm này xuống xe kéo đổ bạt che phía trước, riêng Nhân lấy mã tấu đe dọa nhân viên rồi lấy 5 hộp bánh trung thu, sau đó rời khỏi hiện trường.

Đối tượng "Ty" áo đen cùng nhóm thanh niên bị tạm giữ.

Sau khi lấy bánh, một nam thanh niên trong nhóm nói rằng: “Mày về nói với chủ, cho anh Ty Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về để biếu người ta”.

Clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng và nhiều người cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, xem thường pháp luật.

Công an Tp.Thủ Dầu Một nhanh chóng vào cuộc truy xét các đối tượng, đến trưa này 12/8, thì đã bắt giữ đối với Phước, Nhân, Dũng, còn Nguyễn Minh Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an phát hiện một số hung khí và tang vật gây án; ngoài ra cả 3 đối tượng cùng dương tính với chất ma túy.

Tác giả: Phùng Sỹ Sơn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn