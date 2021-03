Bắt người đàn ông nghi cướp tiệm vàng

Chiếc xe máy che biển số của Cường.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14h30 ngày 29/3, một người đàn ông đi xe máy vào tiệm vàng Vĩnh A trên QL1 thuộc địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang hỏi mua vàng.

Trong lúc chủ tiệm vừa đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho người này xem thì bất ngờ người này cầm chạy ra xe máy nói lấy thêm tiền để trả. Chủ tiệm vàng nghi ngờ nên chạy theo thì phát hiện xe máy người này che biển số nên truy hô bắt giữ và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo Công an xã Tân Hương và Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai đối tượng, đồng thời trích xuất Camera an ninh khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Bước đầu người đàn ông khai tên Quách Phú Cường (46 tuổi) ngụ quận Tân Phú, TP.HCM.

Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm lại ngay KCN Tân Hương cộng thêm việc nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, CSGT đã phải điều tiết, ổn định trật tự giao thông tại khu vực.

Hiện Công an huyện đã tạm giữ ông Cường cùng tang vật để điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Vinh

Nguồn tin: Báo Dân trí