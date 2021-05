Bất ngờ với lý do của người phụ nữ F1 cố thủ nhiều giờ không đi cách ly

Ngày 27-5, liên quan đến vụ người phụ nữ thuộc diện F1 chống đối lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã có báo cáo.

Hình ảnh người phụ nữ bị lực lượng chức năng cưỡng chế đi cách ly tập trung

Theo đó, đối tượng F1 nói trên là Phạm Thị Q. (SN 1977, trú tại tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang). Qua điều tra, truy vết xác định Phạm Thị Q. có tiếp xúc với 1 ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo phường Trần Nguyên Hãn, bà Q. sinh hoạt trong "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" từ lâu. Hiện phường đang hoàn thiện hồ sơ, tham mưu để xử lý trường hợp này.

Ông Đặng Đình Hoan, Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, cho biết đã giao Công an xem xét xử lý trường hợp này. Nếu đủ căn cứ khởi tố sẽ khởi tố hoặc sẽ xử phạt hành chính.

Ngày 25-5, sau khi nhận được thông tin về các trường hợp F1 trên địa bàn là ông Phạm V.T. (SN 1952; là bố của bà Q.) và Phạm Thị Q., phường đã cử tổ công tác đến thông báo cho ông T. và bà Q. làm việc, điều tra dịch tễ. Ngày 26-5, ông T. đã chấp hành thực hiện việc khai báo y tế nhưng bản thân bà Q. không tự giác khai báo, khi cơ quan có thẩm quyền đến làm việc tại gia đình thì người này khai báo không thành khẩn, khi có quyết định đi cách lý tập trung của Chủ tịch UBND TP thì người này không chấp hành dẫn tới tổ công tác phải tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Lực lượng chức năng phải dùng xe thang đưa người lên tầng 3 cưỡng chế người phụ nữ đi cách ly

Khoảng 16 giờ ngày 26-5, tổ công tác gồm Đội trưởng đội An ninh Công an TP, Trưởng Công an phường, Trưởng trạm Y tế, cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố 6 đến làm việc và thực hiện lấy mẫu test nhanh của ông T. và bà Q. đều cho kết quả âm tính. Làm công tác tuyên truyền vận động 2 người này chuẩn bị tư trang để đi cách lý tập trung nhưng chỉ có ông T. chuẩn bị tư trang sẵn sàng chấp hành khi có quyết định cách ly tập trung, còn bà Q. thì nói là không chấp hành và biện giải cơ quan chức năng phải đưa ra các chứng cứ, khi tổ công tác đưa ra các chứng cứ thì bà Q. nói là xin ở nhà cầu nguyện xong mới đi. Sau đó lên tầng 3 chốt cửa.

Đến 17 giờ 30, sau khi Chủ tịch UBND phường thông báo Quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc đưa đi cách ly tập trung thì chỉ có ông T. chấp hành, còn bà Q. vẫn chốt cửa ở trong tầng 3 tiếp tục cầu khấn.

Sau nhiều giờ thuyết phục không được, đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng quyết định thực hiện phương án cưỡng chế đối với bà Q.. Trong quá trình cưỡng chế đưa bà Q. xuống tầng 1, lợi dụng cầu thang hẹp, bà Q. lấy nhiều lý do như: Phải cầu nguyện, đau chân, lấy quần áo... để đứng lại, gây nhiều khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi ông T. và bà Q. được đưa đi, lực lượng chức năng đã phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực số nhà 13, ngõ 7, đường Nguyễn Nghĩa Lập, tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang; ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với 7 thành viên trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp với ông T. và bà Q.; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, thông tin trên các trang nhóm Zalo, Facebook để tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần gồm F2, F3 liên quan đến F1 Phạm Văn T. và Phạm Thị Q..

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trần Nguyên Hãn đề xuất Chủ tịch UBND TP Bắc Giang có hình thức xử lý đối với Phạm Thị Q. về hành vi vi phạm hành chính: Hành vi không khai báo hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân (đã được thông báo tiếp xúc với F0 và yêu cầu lên y tế khai báo nhưng không chấp hành), quy định tại điểm a khoản 3, điều 07 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng; trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của pháp luật (không chấp hành quyết định cách ly y tế của Chủ tịch UBND TP), quy định tại điểm b, khoản 1, điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.



