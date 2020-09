Bắt nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người bỏng nặng ở Phú Yên

Sáng 24/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc phóng hỏa đốt nhà làm 4 người trong gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX. Sông Cầu) bị bỏng nặng.

Ngôi nhà bị cháy đen nhiều nơi

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 36 giờ, Công an tỉnh đã xác định Trần Văn Phúc (SN 1976, trú xã Xuân Cảnh) là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Bị can Trần Văn Phúc

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phúc về tội giết người.

Các quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng Phúc có mâu thuẫn cá nhân nên ra tay "đốt nhà"

Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn, rạng sáng ngày 21/9, Phúc đã đập kính cửa sổ, ném bom xăng vào phòng ngủ của gia đình anh Vinh.

Vụ cháy đã khiến anh Vinh cùng vợ là chị Trần Thị Mỹ Linh và 2 con nhỏ là N.T.M.H. (SN 2015) và N.H.B.L. (SN 2017) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Anh Vinh điều trị tại bệnh viện với nhiều vết bỏng trong cơ thể

Do vết bỏng quá nặng, cả 4 nạn nhân sau đó đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị. Trong đó, vợ chồng anh Vinh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai cháu nhỏ hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trung Nhi

Nguồn tin: Báo Dân trí