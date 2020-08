Bắt nghi phạm hiếp dâm nữ bác sĩ, cướp tài sản

Ngày 24/8, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Thạch Phi Rum (34 tuổi, quê Sóc Trăng), điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Rum bị cáo buộc đã đột nhập vào một phòng khám ở huyện Bến Lức, khống chế nữ bác sĩ để thực hiện hành vi đồi bại rồi cướp tài sản.

Đối tượng Rum tại cơ quan điều tra (Ảnh: A.L)

Bước đầu đối tượng Rum khai, do thường xuyên qua lại đoạn đường có phòng khám tại ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức và biết chỉ có một mình bác sĩ P.T.N.L (40 tuổi) ngủ qua đêm, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

1h ngày 15/8, Rum leo lên bờ tường đập các thanh bê tông khung lam gió phía trước đột nhập vào bên trong phòng khám. Y này dùng dây trói chân, tay bác sĩ L. rồi lục tủ lấy 10 triệu đồng, điện thoại di động cùng nhiều nữ trang. Sau đó, đối tượng còn giở trò đồi bại với nạn nhân.

Sau khi gây án, Rum trốn về TP.HCM thì bị bắt giữ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Công lý