Bắt nghi phạm giết mẹ, chém cha bị thương

Chiều 7/2, Công an huyện Mê Linh cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) - nghi can gây ra vụ án mạng khiến 4 người thương vong.

Chiều hôm trước, Cảnh và người thân xảy ra xô xát tại nhà riêng ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh.

Em trai Cảnh cùng cha, mẹ là ông Thanh (55 tuổi) và bà Bình (48 tuổi) vào can ngăn thì bị nghi phạm dùng dao tấn công.

Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong, 2 nạn nhân còn lại bị thương.

Ngoài ra, một nữ hàng xóm đến giúp đỡ cũng bị Cảnh dùng dao gây thương tích. Sau đó, thanh niên này phóng xe máy bỏ đi.

Lãnh đạo địa phương cho biết Cảnh là người sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường. Bố nghi phạm và người hàng xóm vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

