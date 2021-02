Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ

Hai trong các đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Tiền (SN 1991, Lê Văn Hùng (SN1993) và Lê Văn Sóng (SN 1995), cùng ở xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 2h25' ngày 10/2, Công an xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên nhận được tin báo của người dân về việc bị một số thanh niên đánh gây thương tích tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị.

Theo đó, Tổ công tác của Công an xã gồm Đại úy Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Công an xã Liên Vị và Thiếu úy Phan Văn Hân, Công an viên, đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Tại đây, lực lượng Công an xã xác định người bị hại là anh Nguyễn Văn Hiện (SN 1989) và Hoàng Văn Đạo (SN 1999), cùng ở xã Liên Vị, cả 2 trong tình trạng trên mặt có nhiều vết trầy xước và miệng chảy máu.

Tiến hành làm việc với người bị hại, Công an xã xác định 4 đối tượng liên quan đến vụ việc gồm: Lê Văn Úc, Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm và động viên Thiếu úy bị thương khi đang thi hành công vụ (ảnh Công an cung cấp)

Công an xã cũng tiến hành triệu tập các đối tượng lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên khi Tổ công tác đến khu vực ngõ tại thôn Đình 1 đã bị một số đối tượng dùng dao bất ngờ tấn công. Thiếu úy Phan Văn Hân buộc dùng bình xịt hơi cay để phòng vệ.

Sau vụ việc, Thiếu úy Phan Văn Hân phát hiện bị thương bên tay phải (đứt gân ngón trỏ và rách bắp) và đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã để khám, điều trị và giám định mức độ tổn hại sức khỏe.

Nhận định được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Trưởng Công an thị xã đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Liên Vị tiến hành truy bắt các đối tượng.

Kết quả đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Hoàng Văn Tiền, Lê Văn Hùng và Lê Văn Sóng, còn một đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hùng và Lê Văn Úc để điều tra làm rõ tội có ý gây thương tích cho người đang thi hành công vụ.

Về phía Thiếu úy Phan Văn Hân hiện sức khỏe ổn định và tiếp tục được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã.

Tác giả: An Nhiên - Minh Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí