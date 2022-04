Bắt khẩn cấp 13 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 1 người tử vong

Những người bị bắt giữ gồm Siu Phổ, sinh năm 2001; Rah Lan Xuân, sinh năm 2003; Như, sinh năm 2004; Nguyễn Hoàng Thái Học, sinh năm 1996; Nguyễn Bá Thắng, sinh năm 1993; Siu Anh, sinh năm 2002; Rah Lan SiÔn, sinh năm 2000; Siu Lâm, sinh năm 1999; Siu Blă, sinh năm 2002; Siu Bel, sinh năm 2002; Rmah Ku, sinh năm 2003; Kpă Hning, sinh năm 2005 và Siu Kinh, sinh năm 2005, tất cả đều quê ở tỉnh Gia Lai, tạm trú tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Những đối tượng bị bắt sau khi về quê lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu của Công an, khoảng 17h ngày 10/4 tại ấp 1, xã Sông Trầu đã xảy ra vụ “hỗn chiến” khiến anh Rmah Phăn, sinh năm 2001, ngụ ở xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tạm trú trên địa bàn xã Sông Trầu tử vong. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng.

Bước đầu Công an xác định, Siu Anh và Rlan Thát, sinh năm: 2003, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cùng có tình cảm nam nữ với chị Ksor H’ Út, sinh năm 2005, quê ở tỉnh Gia Lai nên giữa Siu Anh và Rlan Thát xảy ra mâu thuẫn. Rlan Thát đã nhờ anh Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1984, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đi giảng hòa với Siu Anh.

Rlan Thát đi cùng Nguyễn Hà Duy và 4 người bạn của Duy đến phía trước phòng trọ của anh Ngô Văn Duyệt, ở ấp 1, xã Sông Trầu thì gặp Rah Lan SiÔn, một người bà con với Siu Anh. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới xô xát, hậu quả Rah Lan SiÔn bị nhóm của Rlan Thát đánh gây thương tích nhẹ. Sau đó Rah Lan SiÔn đã rủ thêm các đối tượng Siu Anh; Rah Lan Xuân; Như; Siu Phổ; Siu Lâm; Siu Bel; Siu Kinh; Rmah Ku; Nguyễn Bá Thắng; Nguyễn Hoàng Thái Học; KPă Hning; Siu Blă và một số đối tượng khác (chưa xác định chưa xác định lai lịch) mang theo hung khí như dao, mã tấu, cây, gạch đến dãy nhà trọ của ông Ngô Văn Duyệt tìm đánh trả thù nhóm của Rlan Thát.

Khi đến nơi, nhóm của Rah Lan SiÔn gặp Rlan Thát, Rmah Phăn và người tên Xí đang ở cùng dãy trọ nên nhóm của Rah Lan SiÔn sử dụng hung khí lao vào đuổi chém nhóm của anh Rlan Thát. Nhóm của anh Rlan Thát hoảng sợ bỏ chạy và bị nhóm của Rah Lan SiÔn truy sát. Hậu quả, Anh Rmah Phăn bị nhóm đối tượng Rah Lan SiÔn đâm trọng thương và tử vong.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân