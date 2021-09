Bắt kẻ lẩn trốn sau khi đường dây ma túy… đứt đoạn

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bắt giữ Võ Sỹ Hoàng - đối tượng trong một vụ án về ma túy do Công an Quỳ Châu bàn giao.

Trước đó, tháng 1/2021, Công an huyện Quỳ Châu bắt giữ đối tượng Lữ Văn Hoàn (SN 1987) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về tội mua bán trái phép. Tang vật thu giữ là 118,09gam ma túy tổng hợp (hồng phiến). Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thụ lí và điều tra mở rộng.

Võ Sỹ Hoàng tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã làm rõ: Lữ Văn Hoàn mang ma túy đi từ huyện Qùy Châu xuống thị xã Thái Hòa để giao cho Võ Sỹ Hoàng (SN 1992, trú tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa). Võ Sỹ Hoàng là đối tượng thường xuyên tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, khi biết Hoàn bị bắt (tháng 1/2021), Võ Sỹ Hoàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ Võ Sỹ Hoàng khi hắn xuất hiện tại khu vực giáp ranh phường Hòa Hiếu và phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân