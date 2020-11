Bắt giữ nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An

Căn nhà của bà Huỳnh thị Điệp, nơi có thi thể bà cụ 79 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận đã bắt tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Thị Điệp (40 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra việc liên quan đến hành vi giết người.

Nạn nhân bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ cùng địa phương), bị mất tích từ ngày 28/10 đến ngày 6/11 thì phát hiện thi thể trong tui nilon tại nhà vệ sinh của đối tượng Điệp. Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin từ bà Điệp, gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, bà Khuôn có cho bà Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng đã lâu không trả, dù bà Khuôn nhiều lần đòi nợ.

Bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi đã bị sát hại bỏ thi thể vào túi nilon

Theo bà Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn), lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của bà Điệp rồi mất tích. “Bà Điệp là người thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc thua rất nhiều tiền nên đi vay mượn khắp nới”, bà Hựng cho hay.

Theo người dân địa phương, bà Điệp có mối quan hệ vợ chồng với 2 người đàn ông và đã có 2 người con. Hiện bà Điệp đang sinh sống với người đàn ông quê huyện Củ Chi, TP.HCM và đang mang thai, gần đến ngày sinh nở.

Bà Điệp hiện đang phải thi hành án dân sự với số tiền trên 30 triệu đồng mượn của bà P.T.H.L., ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, từ năm 2016 đến nay.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông