Bắt giữ đối tượng sát hại tình địch

Trước đó, rạng sáng 19-9, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực Song Tháp, phường Châu Khê, Từ Sơn phát hiện một người đàn ông gục bên cạnh xe máy, trên người có vết thương.

Đối tượng Phạm Văn Minh

Ngay khi nhận được tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Từ Sơn nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan Công an xác định nạn nhân là anh T.V.H (SN 1976, ở Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng gây án là Phạm Văn Minh. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn về quê ở Thanh Hoá. Ngay lập tức, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đã di chuyển Thanh Hóa để bắt giữ Minh.

Minh đã có vợ con, làm công nhân ở TP Từ Sơn, thuê nhà của chị N.T.P, sau đó có quan hệ tình cảm với chị này từ đầu năm 2020 đến nay.

Thời gian gần đây, Minh phát hiện việc chị P có quan hệ với anh H nên đã nảy sinh ghen tuông. Rạng sáng 19-9, phát hiện anh H đi mua đồ ăn sáng, Minh đã ra tay...

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô