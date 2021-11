Bắt giữ container chở hàng ngàn chai rượu Macallan, Chivas 18 không rõ nguồn gốc

Tối 4/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Nghi Lộc vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một xe container chở gần 3.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ khi lưu thông qua địa bàn.

Theo đó, khoảng 2h30 sáng 3/11, tài xế N.X.L. (trú tại tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 98H-013.16 kéo rơ-moóc 98R-021.01 khi đến địa phận tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Xe container tại trụ sở cơ quan công an.

Kiểm tra trên thùng container, công an phát hiện 343 thùng chứa 3.474 chai rượu mang nhãn mác như Macallan, Ballantines, Chivas 18... Thời điểm kiểm tra, tài xế L. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên.

Làm việc với cơ quan công an, anh L. cho biết nhận chở số hàng này từ Thừa Thiên Huế ra Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng cho một người phụ nữ không rõ tên tuổi.

Hiện toàn bộ số rượu ngoại này đã bị Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong