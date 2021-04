Bắt giữ 60 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Trong tỉnh

Vào lúc 3h sáng 20/4, trong lúc tuần tra trên QL7 thuộc địa phận xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra xe ô tô khách 34B.03064 do Lê Văn Thưởng sinh năm 1985 ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển.