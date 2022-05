Bắt giám đốc người Trung Quốc trong đường dây "tín dụng đen" lãi suất tới hơn 2.000%/năm

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Liu Dan Yang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", liên quan đến đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Cùng với Yang, Công an TP Hà Nội còn bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này để làm rõ các hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".

Liu Dan Yang tại cơ quan Công an - Ảnh: Thuỳ An

Theo lời khai của Yang, năm 2017, nghi phạm này quen biết với một người tên Li (quốc tịch Trung Quốc). Sau đó, Li thuê Yang 50 triệu đồng/tháng để phát triển thị trường ở Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để Yang làm giám đốc.

Theo Yang, Li là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến tại Trung Quốc. Theo đó, Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay, chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay tinh nhuệ.

Để mở rộng thị trường, Li chọn Yang làm người thành lập công ty, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm: các bộ phận hành chính, nhân sự; tài chính, kế toán; thẩm định cho vay; thu hồi nợ và phát triển thị trường. Sau đó, Li chỉ đạo đội ngũ này lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ "chi hộ" và "thu hộ" với các công ty này, nhằm vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức "chi hộ"; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức "thu hộ".

Trước đó, ngày 24-5, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức đồng loạt triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" kể trên ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đưa gần 300 nghi phạm và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra.

Nhân viên đường dây được đưa về trụ sở cảnh sát - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 24-5, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đồng loạt các mũi trinh sát đã triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" ở 3 tỉnh, TP: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, bóc gỡ đường dây, đưa gần 300 đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra. Đường dây "tín dụng đen" này cho vay qua 3 app "Ovay", "cashvn" và "vaynhanhpro".

Cảnh sát xác định, người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chấp bằng danh bạ điện thoại là có thể vay số tiền từ 2.000.000 - 30.000.000 đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào. Sau đó, các đối tượng sẽ thẩm định danh bạ điện thoại của người vay để xác định tính chính xác, lấy căn cứ cho việc đòi nợ sau này. Theo đó, người vay sẽ phải thanh toán trong vòng 3-5 ngày số tiền gốc ban đầu, tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân.

Nếu "con nợ" không thanh toán được tiền gốc như cam kết, số tiền sẽ được nhân lên, "lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 1.570% - 2.190%/năm. Khi người vay không thanh toán được, các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau nhắn tin, gọi điện nhắc nhở, đe dọa, khủng bố tinh thần từ "con nợ" đến người thân của họ và toàn bộ các mối quan hệ trong danh bạ điện thoại mà "con nợ" cung cấp trước đó. Thậm chí, các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh của "con nợ" rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín, hạ danh dự, làm nhục để thúc ép "con nợ", hoặc người nhà phải trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.

Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app vay tiền trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động