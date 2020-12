Bắt đối tượng trốn truy nã trong khu cách ly

Đối tượng Bùi Văn Quảng

Ngày 30/12, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã bàn giao đối tượng Bùi Văn Quảng (SN 1992, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào tháng 2/2017, Bùi Văn Quảng thực hiện hành vi cướp xe mô tô trị giá 28 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Sau khi bỏ trốn, Quảng bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện nhập cảnh trái phép nên đã bắt giam tại Trung Quốc sau đó trao trả về Việt Nam vào đầu tháng 12/2020.

Ngày 29/12, cơ quan chức năng tiến hành rà soát các trường hợp công dân xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả để cách ly y tế tại Trung tâm cách ly thị trấn Chi Lăng (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Sợ bị phát hiện nên khi khai báo, Quảng đã khai với cơ quan chức năng mình tên Trần Văn Lành (SN 1996, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Quá trình tra soát hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện Trần Văn Lành chính là đối tượng Bùi Văn Quảng đang bị truy nã nên đã tạm giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại