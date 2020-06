Bắt cóc con trai để đòi nợ bố

Vào 18 giờ 50 phút ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của anh Cao Văn Sang (SN 1991) trú tại thôn 3, xã Khai Sơn trình báo nội dung: Vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, vợ chồng anh Sang gửi con trai là cháu Cao Văn Bảo Nam (SN 2013) cho bố của anh Sang là ông Cao Văn Huệ trông coi. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, lợi dụng lúc vợ chồng anh Sang đi vắng, ông Huệ đang bận làm việc sau nhà, đối tượng Nguyễn Văn Trung (SN 1991) trú tại thôn 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn đã bắt cóc cháu Nam rồi đưa đi đâu không rõ. Sau khi bắt cóc cháu Nam, Nguyễn Văn Trung đã gọi điện thoại cho anh Sang để anh nghe thấy giọng của cháu Nam và đe doạ nếu không trả nợ số tiền 6 triệu đồng mà anh Sang mượn của Trung trước đó 2 tuần thì Trung sẽ giết cháu Nam.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua trình xác minh, các trinh sát xác định có sự việc như anh Cao Văn Sang trình báo nên Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Trung, giải cứu cháu Nam. Qua đó xác định đối tượng đang đưa cháu đến trụ sở UBND xã Long Sơn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Khi lực lượng Công an có mặt, Trung đang trong trạng thái say rượu không làm chủ được bản thân nên rất manh động. Đối tượng bắt cháu bé ngồi trên chiếc xe máy mà hắn dựng ở giữa sân UBND xã và liên tục đe dọa, yêu cầu Công an xã Long Sơn phải gọi Sang mang tiền đến trả nợ thì mới thả cháu bé ra. Sau khi hội ý chớp nhoáng, Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với Công an xã Long Sơn và Công an xã Khai Sơn vừa vận động, thuyết phục, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận đối tượng. Lợi dụng đối tượng sơ hở, Công an huyện Anh Sơn đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Trung và giải cứu, đảm bảo an toàn cho cháu Nam.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Trung khai, do bí bách về tài chính, nghĩ đến số tiền mà anh Sang nợ mình, đối tượng thuê 1 chiếc xe kéo đến nhà anh Sang với mục đích lấy tài sản trong nhà để xiết nợ. Tuy nhiên, vào trong nhà không thấy có tài sản nào có giá trị, thấy cháu Nam đang chơi trước cổng nhà ông Huệ, Trung nảy sinh ý đồ bắt cóc cháu Nam để đe dọa, ép anh Sang phải trả nợ cho mình.

Hành vi của đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 169, BLHS. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An