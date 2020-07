Nghệ An: Bắt ‘cò’ đưa người đi lao động châu Âu với giá 1 tỉ

Nhiều làng quê ở Yên Thành, Nghệ An thay đổi nhờ xuất ngoại - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 23-7, thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Phạm Thị Hương (38 tuổi, ngụ xã Mã Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Hiện toàn bộ hồ sơ, bị can đã được chuyển cho Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 7-2020 bốn người dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) có đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Thành về việc Hương tổ chức đưa họ ra nước ngoài làm việc nhưng không đúng như cam kết.

Theo đó, mỗi người bỏ ra số tiền khoảng 45.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và được Hương hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với thu nhập ổn định từ 4.000 - 5.000 USD/tháng cho công việc làm công nhân hoặc nông dân thu hoạch mùa màng. Mọi giấy tờ có người lo, sang nước ngoài sẽ có người bảo lãnh để ở lại làm việc.

Tuy nhiên sau một thời gian sống chui lủi ở xứ người thì số lao động này bị trục xuất về nước do không có giấy tờ hợp pháp.

Khám xét chỗ ở của Hương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, 200 chứng từ giao dịch chuyển tiền các loại.

Bước đầu Hương khai nhận từ khoảng tháng 5-2019 đến tháng 3-2020, Hương móc nối với đường dây để tổ chức cho 21 người đi các nước ở châu Âu và Mỹ bằng hình thức đi du lịch, sau đó trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Mỗi lao động sau khi đồng ý đi, Hương sẽ thu khoảng 45.000 USD/người, được đóng nhiều lần.

Để lấy lòng tin của người lao động, khoản thu cuối cùng sẽ được chuyển cho Hương khi người lao động đã sang nước ngoài làm việc.

Cuối năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cũng khởi tố nhiều bị can tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép sau vụ việc 39 người Việt chết trong container đông lạnh ở hạt Essex, Anh ngày 23-10.

Cảnh sát nghi ngờ các thi thể này là của những nạn nhân trong đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Anh.

Tác giả: TRÀ PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ