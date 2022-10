Bảo Ninh Group cống hiến vì một Nghệ An hùng cường

Lễ nhận cọc phân khu The Garden đầu tiên tại dự án Eco Central Park sẽ được Bảo Ninh Group long trọng tổ chức. Thời gian: 19h ngày 19/10/2022 Địa điểm: SUMMER Vinh, 343 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An Rất nhiều ưu đãi và cơ hội nhận vàng trong chương trình sẽ dành cho các khách hàng may mắn.