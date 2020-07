Báo Lao Động phát động cuộc thi “990 năm Đất và Người Nghệ An”

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trần Tuấn.

Dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành cấp tỉnh và đại diện các địa phương, các cơ quan báo chí.

Phát động cuộc thi, Nhà báo Lâm Chí Công – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ nêu rõ: Năm 2020, kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đây là những sự kiện rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, đặc biệt trong việc tiếp tục xây dựng, phát huy hình ảnh đẹp về vùng đất và con người Nghệ An.

Nhà báo Lâm Chí Công phát động Cuộc thi. Ảnh: TT.

Để lan toả mạnh mẽ, sâu sắc hơn ý nghĩa to lớn của những sự kiện trọng đại trên, Báo Lao Động đã phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” trên báo Lao Động điện tử (chi tiết cuộc thi đăng tải trên https://laodong.vn/).

Đề tài của cuộc thi phong phú, bao gồm những cảm thức, những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về lịch sử, kinh tế, văn hóa xã hội, tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, các điểm đến hấp dẫn của vùng đất Nghệ An.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: TT.

Làm rõ hơn những giá trị lịch sử truyền thống của Nghệ An trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, những cống hiến to lớn, niềm tự hào và những kỷ niệm không thể nào quên của người dân Nghệ An trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc; Nghệ An hôm nay làm theo lời Bác; những thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội.

Các tác phẩm dự thi được biên tập, chọn đăng trên báo Lao Động điện tử, được chọn lọc in thành sách, phát hành sau khi tổng kết cuộc thi. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến diễn ra trong tháng 9.2020.

Ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu bày tỏ vui mừng khi UBND tỉnh Nghệ An được phối hợp với Báo Lao động tổ chức Cuộc thi bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: TT.

Thông qua cuộc thi này nhằm lan tỏa và làm sâu sắc thêm ý nghĩa to lớn của các sự kiện nêu trên. Mặt khác, thông qua cuộc thi và các phương tiện truyền thông của Báo Lao Động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực của toàn xã hội về các thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá về hình ảnh quê hương, văn hoá, con người, các điểm đến, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng, hấp dẫn của Nghệ An nhằm thu hút khách du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kinh tế du lịch nói riêng và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Qua cuộc thi này, tỉnh Nghệ An cũng mong muốn khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của con người Nghệ An ở trong tỉnh và trên mọi miền Tổ quốc để chung tay cùng nhau xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An - Phó Ban thường trực cuộc thi trình bày thể lệ cuộc thi. Ảnh: TT.

"Tôi hy vọng rằng, với sự đồng hành của Báo Lao động, sự làm việc hết sức trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; sự tham gia nhiệt tình của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và nhân dân, cuộc thi sẽ nhận được nhiều tác phẩm hay, có ý nghĩa và giá trị truyền thông sâu sắc và nhận diện một Nghệ An năng động, đổi mới, sáng tạo, Nghệ An điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư, Nghệ An điểm đến an toàn, khác biệt và hấp dẫn" - ông Bùi Đình Long chia sẻ.

Tác giả: T. TUẤN - Q. ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động