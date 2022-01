Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Chập tối hôm qua (19/1), tại đỉnh núi Fansipan (Sa Pa), thời tiết lạnh dưới 0 độ C, trời mưa nhẹ nên trên "Nóc nhà Việt Nam" cao 3.143 mét so với mặt nước biển đã bất ngờ xuất hiện băng tuyết tạo nên cảnh quan kỳ thú.

Hiện tượng băng tuyết , sương muối, mưa tuyết thường xảy ra vào mùa đông trên khu vực đỉnh núi Fansipan cao 3.143 mét được coi là "Nóc nhà Việt Nam" (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan, Sa Pa)

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng này thuật ngữ chuyên ngành gọi là băng giá, còn người dân và truyền thông gọi đây là băng tuyết (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan)

Băng tuyết phủ trắng cây cỏ, lối đi lên đỉnh núi Fansipan tạo nên quang cảnh kỳ thú (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan)

Băng tuyết tạo nên phong cảnh kỳ thú cho Khu du lịch Fansipan Sa Pa khi mùa đông về (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan)

Băng tuyết phủ trắng khu vực đỉnh núi Fansipan hồi 18h ngày 19/1/ (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa)

Trước đó, đêm 18/1, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và biến tính, nhiệt độ ở thị xã du lịch Sa Pa và tỉnh Lào Cai tiếp tục giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Hồi 7h ngày 19/1, cơ quan khí tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai 14,2 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) thấp hơn 13,4 độ C, vùng núi huyện Bắc Hà 8,1 độ C; thị xã Sa Pa giảm xuống còn 6,3 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương trên tỉnh Lào Cai trong đợt lạnh rét này.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm 20/1, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu hoạt động mạnh dần lên, mưa ở các khu vực trong tỉnh đồng loạt gia tăng về lượng. Do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió yếu trên cao, đêm về sáng 20/1, tỉnh Lào Cai có

mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông.

Vùng núi sáng sớm có nơi có sương mù, kèm theo rét đậm, rét hại tiếp tục bao phủ trên diện rộng. Do đó, dự báo ngày và đêm 20/1, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu hoạt động mạnh dần lên, mưa ở các khu vực trong tỉnh Lào Cai đồng loạt gia tăng về lượng. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Vì vậy, người dân các huyện miền núi và núi cao cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh trong cơn giông có thể gây hại; cảnh giác với mưa lớn gây lũ quét bất ngờ trên

các khe lạch nhỏ, sạt lở đất đá ở các đồi núi dốc.

