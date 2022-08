Bản án thích đáng cho người anh trai vướng vòng lao lý vì trả thù cho em

Ngày 24/8, Nguyễn Hải Mạnh Hùng, SN 1998, trú tại phường Quang Trung, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Đứng trước bục khai báo, Nguyễn Hải Mạnh Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 19/1/2018, Hùng điều khiển ô tô chở em trai là Nguyễn Hải Mạnh Cường, SN 2002 và 2 thanh niên khác cùng nhau đi ăn tối. Trên đường đi ăn, Cường phát hiện Phạm Phúc M. cùng nhóm bạn đang ngồi ở quán nước trên vỉa hè.

Lúc này, Cường nhớ về việc cách đó gần 2 tháng bị M. dùng gậy gỗ đánh vào đầu phải đi khâu nên thanh niên này có ý định trả thù. Khi Hùng điều khiển xe cách vị trí của M. ngồi khoảng 15m, Cường nói anh trai lái xe đâm vào đối thủ. Lúc này, thấy Hùng chần chừ, Cường từ hàng ghế sau của ô tô rướn người lên phía trước định giằng lấy vô lăng. Thấy em giành lấy vô lăng, Hùng gạt tay Cường ra rồi nhấn ga, lao thẳng xe về phía nhóm M. đang ngồi.

Nguyễn Hải Mạnh Hùng nhận mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Xe ô tô Hùng lái đâm trúng anh Dương Xuân H., bạn của M. khiến anh này ngã đập đầu xuống đất, bị thương nặng, tổn hại 63% sức khỏe. Sau khi gây án, Cường bị bắt còn Hùng bỏ trốn và bị truy nã.

Vào cuối năm 2018, Nguyễn Hải Mạnh Cường bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 3 năm tù về tội Giết người.

Sau nhiều năm trốn truy nã thì đến tháng 3/2022 Hùng đã đến công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Hùng đã đền bù cho phía nạn nhân 150 triệu đồng. Gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm. Về phần hình sự, gia đình bị hại cũng xin HĐXX giảm nhẹ án cho bị cáo.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Hùng đủ cấu thành tội Giết người. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo… Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Hùng 7 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Q.Vương - V.Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn