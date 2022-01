Bài hát viết tặng bé V.A bị bạo hành được dân mạng chia sẻ liên tục: Những ca từ xót xa!

Sự ra đi của cô bé 8 tuổi khiến cộng đồng mạng không khỏi xót thương những ngày qua. Nhiều nghệ sĩ, KOLs... chia buồn với nỗi mất mát của gia đình bé V.A, cũng như lên án hành vi tàn nhẫn, máu lạnh của "người mẹ kế" lẫn bố ruột của cô bé. Cùng chung niềm cảm xúc đó, nam rapper Karik mới đây đã chia sẻ đoạn clip hé lộ bài hát rap dành tặng riêng cho bé V.A.

Lời bài hát cũng như trích đoạn MV được cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ. Từng câu từng chữ viết về số phận xót xa của bé V.A, lời hát như cứa vào lòng người nghe.

"Chẳng nơi đâu cho em sự yêu thương thật lòng

Chỉ có những nỗi đau ngày em còn sống...

Cho em biết, nói em nghe em đã làm gì sai

Chút nghịch ngợm, khóc một mình, em đâu làm gì ai...?".

Lời bát hát cứa vào lòng người nghe

Nam ca sĩ tiếc thương số phận cô bé yểu mệnh

Ca khúc được nam rapper đặt tên "Tâm hồn nhỏ". MV quay Karik ngồi lặng lẽ trong phòng thu, mở bản hòa ca xen lẫn với tiếng hát của các em thiếu nhi. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người càng xót thương cho số phận của cô bé yểu mệnh.

Your browser does not support the video tag.

Rapper Karik viết bài hát tặng riêng bé V.A, từng câu chữ như cứa lòng người nghe

Một số netizen bình luận:

- Chú Karik tặng con bài hát, con ở thiên đường có nghe thấy không? Mong con hạnh phúc ở một thế giới khác, nơi không ai có thể làm tổn hại con thêm được nữa...

- Lời bài hát ấm áp và sâu sắc. Bài hát như nói lên cảm xúc của bé gái vậy, thương em nhiều lắm. Càng nghe càng đau xót cho con.

- Nghe giọng ca sĩ nghẹn ngào, run run như sắp khóc... Rất xúc động! V.A hãy bình an ở thế giới bên kia con nhé!

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn ti9n: Pháp luật & Bạn đọc