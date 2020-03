Bác sĩ bị đánh hỏng mắt: Đồng nghiệp thăm rớt nước mắt

Bác sĩ bị đánh là ông Thái Doãn Nam (55 tuổi, công tác tại Trạm y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Ngày 12/3, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Văn Quyền (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Xuân Lãn (30 tuổi), chủ quán trà chanh ở khối 2 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích. Cả hai được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 13/3, trao đổi với PV, bác sĩ Thái Doãn Nam cho biết: "Sự việc xảy ra vào chiều 30/1. Khi tôi từ cơ quan trở về nhà, toàn bộ xe ở quán trà chanh dựng trước cổng khiến tôi không thể vào được.

Khi đó tôi xuống xe nói chuyện thì bị hai bố con chủ quán đánh tới tấp. Hôm đó tôi bị động nên mới bị đánh như thế. Trước đó giữa hai gia đình cũng có mâu thuẫn liên quan tới việc họ để xe chắn lối vào của gia đình. Thậm chí cũng có lần vì việc này mà tôi bị họ đánh nhưng vết thương không nặng như lần này.

Sau khi bị đánh, thị lực của một bên mắt của tôi chỉ còn 1/10. Thời gian sau này tôi cũng đi làm nhưng hôm nào mệt quá lại xin nghỉ".

Hình ảnh cổng nhà bác sĩ Nam bị xe của chủ quán trà chanh chắn hết lối vào nhà.

Theo bác sĩ Nam kể, hôm xảy ra sự việc hai bố con ông Quyền chủ yếu đánh ông bằng chân. Chứng kiến sự việc có nhiều người vào can ngăn và đưa ông đi cấp cứu. Hiện ông đã nhận được thông tin từ công an quyết định khởi tố bị can với hai bố con trên.

"Sau khi xảy ra sự việc đến nay, gia đình đối tượng cũng 2-3 lần sang nhà tôi thăm hỏi và xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình cũng đưa ra điều kiện với gia đình đối tượng, nếu họ đồng ý tôi sẽ rút đơn" -Bác sĩ Nam nói.

Chia sẻ thêm với PV, Trưởng trạm y tế xã Đồng Văn nói: "Thời gian gần đây bác sĩ Nam cũng đi làm nhưng hôm nào mệt quá bác lại xin nghỉ. Bác Nam bị đối tượng đánh rất dã man, một bên mắt của bác Nam gần như bị hỏng, sống mũi bị dập và xương hàm cũng bị ảnh hưởng.

Hai bố con đối tượng chủ yếu dùng giày đinh đạp lên mặt bác Nam khiến vết thương rất nặng. Hôm biết tin bác Nam bị đánh, anh em trong cơ quan cũng lên thăm và khóc khi nhìn những vết thương trên mặt bác sĩ Nam. Hiện sức khỏe bác sĩ Nam cũng đang dần hồi phục. Trong thời gian làm việc ở Trạm y tế, bác Nam hiền khô, không có mâu thuẫn với ai".

Như thông tin trước đó, lúc 16h ngày 30/1 bác sĩ Nam từ cơ quan trở về nhà, khi tới cổng thấy cộ từ quán Trà Chanh bít kín đường vào. Bác sỹ Nam mở cửa, xuống xe nói chuyện thì bất ngờ bị chủ quán Trà Chanh, người nhà cùng nhiều nhân viên quán lao vào đánh.

Khi bác sĩ Nam ngã xuống, nhóm người này còn tiếp tục lao vào dùng chân tay đá, dùng hung khí đánh liên tiếp vào vùng mặt. Những người dân có mặt ở nơi xảy ra sự việc đã vào can ngăn, đưa bác sĩ Nam đi cấp cứu. Kết quả giám định của Trung tâm Giám định Pháp y Nghệ An cho thấy, bác sĩ Nam bị đánh gây thương tích 14%.

Được biết, quán trà chanh Bụi Phố thuộc sở hữu của gia đình Quyền, Lãn. Từ khi đi vào hoạt động, chủ quán thường xuyên dùng loa kẹo kéo phát âm thanh quá cỡ, gây bức xúc cho người dân quanh khối 2 thị trấn Tân Kỳ. Người dân đã nhiều lần kiến nghị giải quyết nhưng gia đình phía chủ quán trà chanh vẫn tiếp tục thách thức.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Đất Việt