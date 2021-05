Bác sĩ 78 tuổi làm đơn xung phong tới Bắc Giang chống dịch Covid-19

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - o0o - Đơn tình nguyện gia nhập đội quân chống dịch Covid-19 Kính gửi: Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương Đồng kính gửi: Trung tâm y tế huyện Thanh Chương Tôi: Nguyễn Văn Trang Sinh ngày: 30/6/1943 Quê quán: Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An Trú quán: Khối 3A thị trấn Thanh Chương, Nghệ An Là bác sĩ nghỉ hưu, xét thấy: Tinh thần minh mẫn sáng suốt, thể lực an khang, sức khỏe A1. Suốt nhiều năm công tác tôi làm Trưởng khoa nhi, Trưởng khoa tổng hợp nội, nhi lây Đông y. Tôi muốn gia nhập đoàn quân áo trắng (đồng nghiệp của tôi) bằng tâm huyết cao mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội. Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế. Nếu được chuẩn y, tôi vô cùng cảm ơn và coi đó là vinh dự lớn trước hết cho bản thân và gia đình. Nếu có mệnh hệ gì thì như tôi đã nói: Khi ta sống ta làm thầy thuốc Bất luận là gì phải giữ được cái tâm. Muốn khi chết hóa thành cây cổ thụ Để cho đời thêm một bóng râm. Xin thành kính cảm ơn. Thanh Chương, 30/5/2021 Bác sĩ Nguyễn Văn Trang