Bắc Giang: Mẹ đẻ đạp gãy xương đùi con vì làm mất chìa khóa

Hình ảnh người mẹ đạp gãy xương đùi con trai. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 22/9, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đạp vào đùi bé trai khiến nạn nhân bị gãy chân. Sự việc được cho là xảy ra tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Bản, Chủ tịch UBND xã Quý Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết, người đạp cháu bé gãy xương đùi trong đoạn clip là mẹ đẻ của cháu bé. Chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về sự việc và đã cử Công an xã Quý Sơn xuống gia đình xác minh vào chiều nay (22/9).

Ảnh chụp X-quang xương chân cháu bé.

"Qua thông tin từ Công an xã báo cáo lại, sự việc xảy ra từ 20/6/2022. Tuy nhiên đến hôm nay (22/9) gia đình mới đưa đoạn clip lên trên mạng xã hội. Theo đánh giá của công an thì đây chỉ là sự nóng giận nhất thời, chứ không phải là vụ việc bạo hành thường xuyên. Tuy nhiên, chính quyền địa phương sẽ có biện pháp răn đe, giáo dục đối với trường hợp này", ông Bản nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Quý Sơn, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc này được gia đình khai là do cháu bé đã làm mất chìa khóa của mẹ. Hiện vụ việc đang được Công an xã Quý Sơn phối hợp cùng Công an huyện Lục Ngạn giải quyết.

Tác giả: Nguyễn Long

Nguồn tin: phunuvietnam.vn