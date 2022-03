Ba thiếu niên bị đánh hội đồng trước cổng trường học ở Bình Dương

Chiều 4/3, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) thông tin đang điều tra làm rõ vụ đánh nhau xảy ra trước cổng trường THCS Chánh Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trưa 3/3 trong lúc một số người thân chờ đón học sinh, bất ngờ nhóm thanh niên khoảng 10 người xông tới đánh đập tới tấp, dùng nón bảo hiểm tấn công 3 thiếu niên.

Chưa dừng lại, khi một 2 nạn nhân nằm quỵ xuống đất thì các đối tượng còn nắm áo, dùng chân đá thẳng vào vùng đầu và nhiều nơi trên cơ thể. Một nạn nhân khác bỏ chạy thì bị truy đuổi khỏi cổng trường.

Clip: Nhóm người đánh hội đồng trước cổng trường

Sau khi tấn công các nạn nhân, nhóm này lập tức rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến một thiếu niên bị thương ở vùng mắt, phải nhập viện khâu vết thương.

Theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT thị xã Bến Cát sự việc xảy ra trước cổng trường THCS Phú Chánh nhưng nạn nhân không phải là học sinh trong trường.

Hiện, công an địa phương đang điều tra làm rõ.

