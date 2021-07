Bà nội đứng từ xa khóc nhìn cháu đi cách ly

Hôm 12-7, mạng xã hội chia sẻ rầm rộ một video về hình ảnh một người bà đứng nhìn cháu mình đi cách ly, khiến nhiều người xúc động.

Bà nội thương cháu, chỉ biết đứng từ xa (Nguồn: Chuyến xe không đồng Nhất Tâm)

Video được chủ tài khoản Facebook tên Nguyễn Thị Hà Nhi chia sẻ lên trang cá nhân của mình với dòng trạng thái "Bà nội thương cháu, mong con mau khỏe. Cháu không sao đâu nội ơi". Sau khi video được đăng lên đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo chị Nhi, vụ việc xảy ra vào lúc sáng 12-7 ở quận 4, TP HCM, do một tài xế lái xe của Nhóm thiện nguyện Nhất tâm quay lại.

Được biết, người phụ nữ đứng từ xa khóc là bà nội của cháu bé mặc đồ y tế màu xanh, kế bên là mẹ của bé, cũng chuẩn bị đi cách ly.

Tác giả: Ngọc Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động