Ảnh, clip: Hiện trường vụ nổ thương tâm khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong tại Hải Phòng

Vào lúc 19h56 cùng ngày, tại nhà ông N.V.H (thôn 3, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ cháy nổ. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường. (Ảnh: MXH)

Vụ việc đã khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 1 người bị thương nặng. Được biết, 4 người tử vong là người thân trong 1 gia đình gồm mẹ, 2 vợ chồng con gái và cháu ngoại. (Ảnh: MXH)

Hàng chục cán bộ chiến sĩ và 02 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường. (Ảnh: MXH)

Ngôi nhà hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Người dân xung quanh tập trung đông đúc tại khu vực xung quanh hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ cháy nổ thương tâm (Ảnh: MXH)

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do nổ bình gas. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ. (Ảnh: An ninh Hải Phòng)

Clip: Hiện trường vụ nổ thương tâm tại Hải Phòng

