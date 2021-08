Anh bộ đội hớt hải giao từng túi thực phẩm giữa cái nóng đổ lửa của Sài Gòn, chỉ 8s ngắn ngủi mà sao dễ thương "dữ dị ta"

Chỉ mới trong ngày hôm qua (23/8) thôi, đã có rất nhiều khoảnh khắc vừa đáng yêu, vừa ấm lòng từ các anh bộ đội làm nhiệm vụ mang lương thực, thực phẩm đến cho bà con ở Sài Gòn nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung. Hình ảnh các anh trong trang phục quân ngũ, vừa tỉ mỉ, vừa cẩn thận, không quản ngại trời nắng nóng, mồ hôi đầm đìa, vẫn làm việc liên tục để kịp thời mang thực phẩm đến cho bà con.

Đặc biệt hơn nữa, giữa cái nắng Sài Gòn, khoảnh khắc 2 anh bộ đội chạy hớt hải để mang đồ ăn vào trong hẻm cho bà con khiến ai cũng thương mến.

Chỉ vẻn vẹn có 8 giây thôi, nhưng cái dáng chạy tất tả, trên 2 tay là 2 túi đồ nặng trịch được mang từ đầu hẻm vào càng khiến người xem thêm yêu mến các anh bộ đội này. Rất nhiều người, trong đó có cả các bậc phụ huynh lớn tuổi đã để lại bình luận bày tỏ sự cảm mến và gửi những lời chúc tốt đẹp đến các anh, mong các anh có nhiều sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Chúc các con nhiều sức khoẻ để còn lo cho dân, cảm ơn nhiều.

- Thương mấy chú bộ đội quá!

- Cảm ơn các con rất nhiều. Tự hào lắm Việt Nam ơi.

- Không hiểu sao cứ xem mấy clip này tôi lại khóc. Khóc vì cảm động.

- Thương mấy chú quá. Mọi người chấp hành tốt để dịch nhanh qua, để các chú bộ đội sớm được trở về nhà nhé!

Nguồn: TikTok @lvt94

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ