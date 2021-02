Ấn tượng đường hoa rực rỡ sắc màu đón Tết nguyên đán ở thành Vinh

Your browser does not support the video tag.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, công nhân đang tất bật hoàn thành nốt những “tác phẩm nghệ thuật” của mình tại con đường hoa nơi đây để phục vụ dịp Tết.

Ngay từ lúc mới được hình thành, con đường hoa nơi đây đã gây ấn tượng mạnh, thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh, lưu giữ nhưng khoảnh khắc đẹp. Ngoài các điểm trang trí như những năm trước, công trình đường hoa Tết năm nay sẽ có thêm một số điểm như: Tượng đài Bến Thủy, tượng đài Lê Nin, vòng xuyến Quán Bàu...

Khối lượng hoa sử dụng để trang hoàng đường phố năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước với 15 chủng loại và rất nhiều màu sắc.

Để hoàn thiện đường hoa, toàn bộ công nhân viên được điều động đi làm ngày 3 ca, gồm: 7 giờ sáng đến 9-10 giờ tối. Mỗi đoạn đường lại mang một chủ đề trang trí khác nhau, như: Mừng Đảng, mừng Xuân; Tết Tân Sửu; Tết cổ truyền...

Công việc trang trí đường hoa đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận. Dựa vào bản thiết kế, quy hoạch, các công nhân nam sẽ đảm nhận những phần việc cần nhiều sức khỏe như đóng cọc, lên khung, bắt điện...

Một trong những điểm nhấn mới của công trình đường hoa năm nay là vườn hoa nghệ thuật thuộc tuyến phố đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu. Mặc dù chưa thể hoàn thiện trước Tết nhưng một phần của công trình này sẽ được sử dụng và trang trí với rất nhiều hoa.

Những phần việc như trang trí, tạo hình, sắp đặt phần lớn do các công nhân nữ phụ trách. Công việc này cần sự sáng tạo, thẩm mỹ, kiên trì và chịu khó.

Dự kiến công trình đường hoa sẽ hoàn thiện trước ngày 28 Tết Âm lịch. Mặc dù đang dở dang nhưng đã có rất nhiều người dân tranh thủ tham quan, chụp ảnh ở các đường hoa.

Theo lãnh đạo TP Vinh, năm nay kinh phí để trang trí để phục vụ trang trí đường hoa Tết hầu hết được vận động từ nguồn xã hội hóa, chủ yếu là do doanh nghiệp tài trợ.

Đồng thời mỗi phường, xã cũng sẽ trang trí đường tại chính địa phương mình trong dịp Tết, để nơi nào trên thành phố cũng có “điểm nhấn” riêng trong ngày Tết.

Với quy mô lớn hơn, kinh phí đầu tư nhiều hơn, công trình nghệ thuật đường hoa Xuân hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn vô cùng ấn tượng của TP. Vinh trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn