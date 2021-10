Ấm lòng những suất quà cho hàng nghìn người hồi hương tránh dịch

UBND tỉnh Nghệ An có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - về việc kích hoạt các khu cách ly tập trung tại địa phương. Ông Long giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn kích hoạt lại các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương để sẵn sàng đón công dân trở về, nếu vẫn không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung.