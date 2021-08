Ấm lòng hành động của CSGT khi gặp đôi vợ chồng già đi bộ 10km giữa đêm sau tiêm vắc xin Covid-19

Đôi vợ chồng già được CSGT mời lên xe đặc chủng để đưa về nhà. Ảnh cắt từ clip của PC08

Chiều 8/8, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho báo Tuổi Trẻ hay, tối 7/8, tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc đã phối hợp cùng Công an huyện Củ Chi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch giao lộ quốc lộ 22 - Khu công nghiệp Tân Phú Trung (hướng từ Tây Ninh về TP.HCM).

Vào khoảng 23h, đại úy Phạm Văn Sang và đại úy Lê Nguyễn Hoàng Sơn nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang đi bộ với vẻ rất mệt mỏi.

Các chiến sĩ đến hỏi thăm và được biết hai người là ông Ngô Thanh Hải (61 tuổi) và vợ là bà Võ Thị Hồng Yến (54 tuổi), cùng ngụ huyện Hóc Môn.

Theo đó, vợ chồng ông bà sau khi tiêm vắc xin thì bà Yến mệt nên đã được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á để cấp cứu, theo dõi sức khỏe. Sau khi ổn định, bà Yến được cho về.

Chuyên trang Công an TP.HCM/Báo Công an nhân dân dẫn lời ông bà cho biết, do không có phương tiện di chuyển, cũng không có người thân để nhờ giúp đỡ nên ông bà quyết định đi bộ từ bệnh viện về nhà. Quãng đường ông bà phải đi rất xa, hơn 10km.

Qua kiểm tra, bà Yến có vẻ rất mệt mỏi, còn người chồng bên cạnh cũng gắng gượng từng bước nên 2 CSGT đã báo cáo lãnh đạo, sau đó dùng xe đặc chủng của đơn vị để đưa vợ chồng ông Hải, bà Yến về nhà an toàn.

Việc làm của Tổ công tác Trạm CSGT Tây Bắc đã nhận được sự biết ơn của vợ chồng bà Yến và nhiều người dân rất hài lòng, cảm kích khi biết sự việc.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị