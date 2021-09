Ái nữ KDL sinh thái lớn thứ 2 Nghệ An "bóc trần" học sinh trường quốc tế: Có chảnh choẹ, khó gần như lời đồn?

Julie Phạm (tên thật là Phạm Thị Linh, sinh năm 2003) từng khiến cộng đồng mạng xôn xao, khi đăng tải 1 đoạn clip tiết lộ mình là con gái út của chủ sở hữu khu du lịch sinh thái lớn thứ 2 Nghệ An, với chi phí xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng. Chưa học hết cấp 3 đã sở hữu xe hơi riêng, học trường quốc tế với học phí 600 triệu/năm,... cuộc sống của ái nữ này đang được mọi người quan tâm.

Julie Phạm

Được biết, hiện tại Julie đang là học sinh trường quốc tế Hoa Kỳ (American Pacific University - APU, Đà Nẵng). Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên cô bạn chuyển về nhà để học online. Và mới đây Julie đã làm clip tiết lộ sự thật phía sau quan điểm thường thấy của mọi người: "Học sinh trường quốc tế chảnh choẹ, khó gần".

Là người trực tiếp trải nghiệm trong môi trường này, cô bạn kể lại những gì diễn ra xoay quanh nơi mình đang học. Cụ thể, ái nữ khu du lịch sinh thái Nghệ An cho biết: "Lúc mới vào trường, mình nghĩ là mình nhìn phèn phèn thế này thì chắc không thể nào kết bạn được với mọi người đâu". Vậy nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, Julie chưa kịp làm quen ai hết thì tất cả mọi người đã làm quen với cô nàng.

Julie Phạm làm clip "giải oan" cho học sinh trường quốc tế

Không những thế, bạn bè của Julie ở trường còn giải thích với cô bạn rằng, một khi đã là học sinh chung một trường thì đều là bạn của nhau cả, không có sự phân biệt nào giữa học sinh mới và học sinh cũ. Thậm chí, các bạn còn nhắn nhủ Julie ra đường phải luôn mỉm cười với mọi người, khiến họ dẹp bỏ những suy nghĩ xấu về trường quốc tế.

Sau những lời chia sẻ của Julie, nhiều cư dân mạng đã có những ý kiến trái ngược nhau. Có người vẫn giữ suy nghĩ rằng học sinh trường quốc tế rất hay khoe của, thậm chí phải giàu có thì mới được các bạn đối xử như vậy. Nhưng cũng có những ý kiến khác lại cho rằng không phải ai cũng giống nhau, có những bạn học ở trường quốc tế nhưng vẫn rất thân thiện, dễ thương với mọi người xung quanh.

Một số bình luận từ netizen phía dưới đoạn clip của Julie:

- Cũng khoe trường, khoe điều kiện là chính.

- Mấy người trường quốc tế hay khoe lắm nha mọi người.



- Vì em là con nhà đại gia thôi!



- Em cũng học quốc tế mà em thấy mấy bạn tốt cực, giúp em quá trời luôn, ai cũng thân thiện.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc