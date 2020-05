Á quân Đường lên đỉnh Olympia là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác nhằm phát hiện, tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chào mừng đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tham gia Lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Thăm quan một số công trình tiêu biểu, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, văn hóa và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; dự chương trình giao lưu giữa đại biểu dự đại hội với thanh niên tỉnh Nghệ An... Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham dự 6 diễn đàn với các chủ đề: “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác về tinh thần học tập suốt đời”; “Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Lý tưởng cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay” ; “Thanh niên chủ động hội nhập quốc tế”; "Thanh niên tình nguyện” và “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2020 sẽ diễn ra vào sáng 31/5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.