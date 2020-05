Kỷ luật trưởng phòng GD&ĐT vì cho thi liên thông ĐH tại nhà

Trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa. Ảnh: Internet

Chiều 21-5, ông Trần Văn Lành, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đã ký quyết định xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Cụ thể, ông Lợi bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì để thi liên thông đại học tại nhà riêng. Ông Lợi cũng bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng với hình thức khiển trách.

Trước đó, Thanh tra Sở GD&ĐT phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh kiểm tra, phát hiện tại nhà ông Lợi (ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) có một lớp học liên kết đại học (từ trung cấp mầm non lên đại học mầm non).

Thời điểm kiểm tra, lớp học có khoảng 30 người đang thi hết học phần. Lớp học liên thông này do Trường CĐ An ninh mạng Ispace (TP.HCM) và ĐH Vinh (Nghệ An) tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, Thanh tra Sở GD&ĐT Long An đã quyết định xử phạt Trường CĐ An ninh mạng Ispace 20 triệu đồng vì tổ chức lớp học sai địa điểm. Đồng thời yêu cầu tổ chức lớp liên thông này đúng địa điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tác giả: ĐÔNG HÀ

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM