9X chuyên cho học sinh vay tiền với lãi suất khủng

Nguyễn Văn Đoàn tại cơ quan điều tra.

Ngày 14/7, Công an Yên Thành, Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Đoàn (SN 1997, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, lãi suất 240% /1 năm (tương đương 7.000đ/1 triệu/1 ngày), cao cấp 12 lần so với quy định cho phép.

Để che giấu hành vi phạm tội với cơ quan chức năng, trước khi cho vay tiền, Đoàn đã yêu cầu người vay tiền ký xác nhận vào “Giấy vay tiền” đã được chuẩn bị sẵn với mức lãi suất là 0%.

Với thủ đoạn này, Đoàn nghĩ rằng sẽ chối bỏ được hoàn toàn hành vi phạm tội khi cơ quan chức năng phát hiện.

Bước đầu cơ quan điều tra làm rõ, từ tháng 5 - 7/2021, Nguyễn Văn Đoàn đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với khoảng 50 người dân trên địa bàn, chủ yếu là lứa tuổi học sinh với tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn