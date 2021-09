8 người tụ tập trong căn nhà hoang bị phạt hơn 100 triệu đồng

Ngày 21/9, Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 người với tổng số tiền 101,5 triệu đồng về hành vi “đánh bạc trái phép; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

8 người bị xử phạt 100 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 1/9, tại một ngôi nhà hoang thuộc ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, nhiều đối tượng tụ tập đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành, phối hợp với Công an xã Bình An ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 8 người, 1 bộ tài xỉu và số tiền 17 triệu đồng (bao gồm cả trên người đối tượng), 7 xe máy và một số tang vật khác có liên quan.

Xét thấy hành vi tụ tập đông người, tham gia đánh bạc ăn tiền của các đối tượng trên trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch là rất nguy hiểm, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên UBND huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt: Phan Trí Nhân, Phạm Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tôn Thanh Thiên Lý (mỗi người 16,5 triệu đồng) về 2 hành vi “đánh bạc trái phép và không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”, Trần Bé Xuân bị phạt 15 triệu đồng về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Riêng Nguyễn Hoàng Tiệp và Danh Thanh Tuyền bị Công an huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt mỗi người 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Tác giả: Nhật Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong