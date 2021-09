8 "bợm nhậu" ra giữa đường cởi trần, tụ tập ăn uống, sự xuất hiện của 2 chiến sĩ đã giải tán đám đông

Mới đây, một clip ghi lại cảnh nhóm người ung dung tụ tập ngoài đường trong thời gian dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp đang khiến dân mạng tức giận. Cụ thể, khi trời đã tối, 8 người đàn ông ngồi thành vòng tròn, thoải mái cười nói, nhậu nhẹt với nhau.

Không như những trường hợp vi phạm khác tìm nơi ít người để ý, nhóm đối tượng này lại ra ngoài mặt đường ăn uống. "Cuộc vui" không trọn vẹn khi 2 anh bộ đội xuất hiện nhắc nhở. 8 người vi phạm vô cùng bất ngờ, vội vàng mặc áo, đeo khẩu trang rồi đứng dậy giải tán.

Nhóm người ung dung ra đường tụ tập ăn uống giữa mùa dịch, sự xuất hiện của 2 bộ đội khiến tất cả vội vã giải tán

Hiện chưa có thêm thông tin nào về diễn biến sau đó, nhóm người đàn ông sẽ bị xử lý ra sao nhưng đoạn clip nhanh chóng trở thành chủ đề chỉ trích của dư luận. Sự cố gắng của những người ở tuyến đầu chống dịch, việc người dân cả nước đồng lòng sẽ bị những trường hợp cố tình vi phạm giãn cách như thế này làm ảnh hưởng.

"Xem được nhiều clip vi phạm giãn cách xã hội mùa dịch khiến mình thật sự tức giận. Nói ý thức kém thì tự ái mà hành xử chẳng ra sao".

"Đây gọi là bất chấp đấy. Như người khác có vi phạm cố tìm chỗ kín đây là kiểu kệ, thách thức luôn".

"Trời ơi làm ơn đi, dịch bệnh hoành hành quá lâu rồi. Cuộc sống đủ khổ cực rồi nên hãy có ý thức đi" – một số bình luận của dân mạng.

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc