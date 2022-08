74 tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI

Các đại biểu dự lễ trao giải thưởng

Giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương được tổ chức nhằm khẳng định, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị nội dung và nghệ thuật sâu sắc, có ý nghĩa nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Giải thưởng cũng là sự động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục sáng tạo, cống hiến, đồng thời tạo điều kiện quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật Nghệ An với công chúng cả nước.

Trong thời gian qua, Đảng ta xác định, xây dựng, phát triển văn hóa, con người là một thành tố quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa qua một lần nữa nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với tính chất là sản phẩm sáng tạo tinh tế, độc đáo, đúc kết tình cảm, trí tuệ, suy tư của văn nghệ sĩ, các tác phẩm văn học nghệ thuật có tác dụng to lớn trong việc nuôi dưỡng nhân cách, tâm hồn con người, hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ cao đẹp.

Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Nguyễn Hồng Quân và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao giải A cho các tác giả

Ở Nghệ An, sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, với sự nhập cuộc tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ, nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà đã có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đội ngũ văn nghệ sĩ tập hợp trong Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An ngày càng trưởng thành và có những đóng góp, sáng tạo to lớn.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần này đã thể hiện sự đổi mới trong việc tổ chức xét giải. Quy chế, Thể lệ giải thưởng được bổ sung, sửa đổi vừa chặt chẽ, vừa tạo điều kiện tốt nhất cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (cơ quan thường trực giải) điều hành, tổ chức chấm giải một cách khoa học, chu đáo; Các Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo làm việc một cách công tâm, khách quan, đúng Quy chế. Vì thế Giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của đội ngũ văn nghệ sĩ, được dư luận công chúng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã gửi lời chúc mừng đến 74 tác giả/nhóm tác giả đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI.

Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI không chỉ giúp chúng ta nhận diện được bức tranh văn học nghệ thuật 05 năm qua mà nó còn có những yếu tố dự báo về sự phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, với nhiều thành tựu xuất sắc của văn học nghệ thuật Nghệ An trong chặng đường sắp tới. Công chúng, bạn đọc trong tỉnh luôn mong muốn có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh chân thực, sâu sắc cuộc sống, con người, sự nghiệp lao động xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Nghệ An nói riêng, của cả nước nói chung, khẳng định những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong xã hội. Công chúng ghi nhận những cố gắng và thành tích của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà, nhất là trong những năm gần đây.

Trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục đoàn kết, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện tốt nhất để anh chị em sáng tác. Mỗi văn nghệ sĩ cần rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; để mỗi tác phẩm của mình sáng tạo ra đều mang đậm hơi thở của cuộc sống, phản ánh chân thực tâm tư nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy ở mỗi con người lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, niềm tin vào lý tưởng và đường lối của Đảng, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao giải B cho các tác giả

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho các tác giả cao tuổi có tác phẩm tham dự giải

Tham gia giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI có sự tham gia của 197 tác phẩm ở 9 chuyên ngành. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 74 tác giả/nhóm tác giả đạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI. Trong đó, Chuyên ngành thơ có 11 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành văn xuôi có 11 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành văn nghệ dân gian có 9 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành âm nhạc có 11 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành múa có 6 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành mỹ thuật có 6 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành nhiếp ảnh có 11 tác giả được khen thưởng; Chuyên ngành sân khấu 2 tác phẩm được công nhận và khen thưởng; Chuyên ngành Lý luận phê bình có 2 tác phẩm được công nhận và khen thưởng.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn