7 món ăn giúp bạn giảm cân ngày Tết gây bất ngờ

Tờ Healthline tổng hợp một số "siêu thực phẩm" tốt cho việc giữ cân nặng lành mạnh mà vẫn bổ dưỡng, dựa theo các nghiên cứu khoa học trên thế giới.

1. Trứng - nhớ ăn nguyên quả!

Ăn trứng với đầy đủ lòng đỏ và lòng trắng có thể cung cấp cho cơ thể bạn nhiều chất bổ dưỡng. Ngoài ra, nó giàu protein và chất béo nên sẽ khiến bạn cảm thấy mau no hơn các thực phẩm khác, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ. Một nghiên cứu cho thấy một quả trứng và một lát bánh mì trong bữa sáng có thể khiến bạn no hơn nhiều trong vòng 4 giờ so với bữa sáng gồm ngũ cốc, sữa và nước cam. Các nhà khoa học khuyến cáo một người trưởng thành nên ăn khoảng 7-12 quả mỗi tuần.

Bữa sáng với bánh mì ngũ cốc, trứng, quả bơ và ít rau chân vịt là một "combo" hoàn hảo cho người muốn giảm cân (Ảnh minh họa từ Internet)

2. Rau màu xanh lá đậm

Rau có màu xanh lá đậm như súp lơ xanh, cải xanh, rau chân vịt, cải xoăn... chứa nhiều thylakoid, hợp chất thực vật làm tăng cảm giác no và kiểm soát sự thèm ăn. Ngoài ra rau chứa nhiều chất xơ và nước, những thứ về bản chất đã gây no và giúp cơ thể đủ nước. Rau cũng rất ít calo.

3. Cá hồi

Cá hồi, cùng một số loại cá biển nhiều dầu khác chứa axit béo lành mạnh giúp bạn cảm thấy no nhưng vẫn không gây mập hay cholesterol. Axit béo Omega-3 cực kỳ nhiều trong cá hồi cũng kháng viêm, giảm cholesterol và làm khỏe mạnh động mạch cực kỳ hiệu quả. Cá còn cung cấp nhiều i-ốt, là vi chất rất cần thiết để hệ thống chuyển hóa hoạt động tốt hơn, từ đó đẩy lùi béo phì và các vấn đề chuyển hóa khác.

Cá hồi là một lựa chọn tốt toàn diện cho sức khỏe (Ảnh minh họa từ Internet)

4. Khoai tây và các loại củ

Khoai tây giàu dinh dưỡng nếu đem so với những dạng thực phẩm cung cấp tinh bột khác. Ngoài ra trên thang điểm "Chỉ số no", khoai tây đạt điểm cao nhất trong tác dụng làm bạn mau no. Bạn còn có lựa chọn khác là khoai lang, cũng có tác dụng gần giống khoai tây.

5. Trái bơ

Bơ chứa nhiều nước, chất béo và chất xơ khiến bạn có cảm giác mau no. Chất béo trong bơ lại là dạng axit oleic không bão hòa đơn, cùng một loại chất béo có trong dầu ô liu. Nó không những không khiến bạn mập mà còn giúp tăng khả năng hấp thụ các chất bổ từ thực phẩm, tăng khả năng chuyển hóa, từ đó có cân nặng và cơ thể khỏe mạnh.

Dùng bơ trộn salad hay đơn giản là ăn nguyên trái sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả (Ảnh minh họa từ Internet)

6. Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt hay yến mạch chứa nhiều beta-glucan, dạng chất xơ hòa tan có thể làm tăng cảm giác no và cải thiện sự trao đổi chất, từ đó giúp bạn khỏe mà vẫn đánh bay mỡ thừa. Thực phẩm chứa nhiều chất xơ cũng khiến bạn mau no khi ăn, từ đó giảm lượng tiêu thụ.

7. Ớt

Ớt chứa capsasin, một chất làm cho ớt cay và cũng là "thần dược" giúp cải thiện tốc độ cơ thể chuyển hóa chất béo và làm tăng cảm giác no. Từ lâu capsasin đã được dùng như một thành phần cho các sản phẩm giảm cân thương mại. Tin mừng là bạn có thể hấp thụ tốt ở dạng tự nhiên: đơn giản là ăn một ít ớt trong bữa cơm.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người lao động