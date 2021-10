6 tháng vẫn chưa tìm được nguyên nhân hố tử thần ở huyện miền núi Nghệ An

Những ngày đầu tháng 10, PV Báo Giao thông có mặt tại các “hố tử thần” ở xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An.

Theo quan sát, tình trạng sụt lún vẫn đang xảy ra, điển hình nhất là hố tử thần tại xưởng chế biến thiếc tinh xuất khẩu của Công ty TNHH Khoáng sản An Thái (đã tạm dừng hoạt động).

"Hố tử thần" ngay trước mặt sân nhà xưởng chế biến thiếc của Công ty An Thái

Sụt lún khiến sân và nhà xưởng của công ty bị nứt nẻ, có nhiều đường nứt dài và rộng đến 4 - 5cm, rất nguy hiểm.

Bảo vệ của công ty An Thái cho biết: Hàng ngày, ông vẫn nhận thấy rõ rệt hiện tượng sụt lún tại "hố tử thần" ở phía trước sân nhà xưởng.

Bằng chứng rõ rệt nhất là sân, tường rào và tường nhà xưởng nứt nẻ ngày một nhiều thêm, trong đó có nhiều vết nứt rất lớn.

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp cho biết: Vào khoảng tháng 4/2021, người dân bất ngờ phát hiện 3 “hố tử thần” ngoài cánh đồng. Sau khi được lấp đất, đến nay không thấy hiện tượng sụt lún tiếp.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6/2021 thì xuất hiện thêm 2 “hố tử thần mới”, một hố ở ngoài đồng và 1 hố ở Công ty An Thái. Hiện cả 2 hố này vẫn đang có hiện tượng sụt lún, riêng hố ngoài đồng sụt lún hơn 30cm.

Video hiện trường "hố tử thần" tại Châu Hồng, Qùy Hợp, Nghệ An

“Kể từ khi xuất hiện các “hố tử thần” đến nay, người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng. Xã cũng đã báo cáo lên huyện, nhiều đoàn công tác cũng đã về kiểm tra nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Rất mong, UBND tỉnh sớm mời các nhà khoa học, các nhà chuyên môn địa chất về khảo sát để sớm tìm ra nguyên nhân, sau đó có giải pháp khắc phục triệt để, để người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Hóa nói.

Ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Qùy Hợp cho biết: Trước mắt, huyện giao cho UBND xã theo dõi thường xuyên mọi diễn biến của các “hố tử thần” để có phương án xử lý kịp thời ngay khi tiếp tục có sự cố.

Còn về lâu dài, huyện cũng đã đề nghị tỉnh mời chuyên gia địa chất về kiểm tra để tìm nguyên nhân để có phương án xử lý triệt để. Với năng lực cấp huyện thì không thể tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng này.

Sân và tường nhà xưởng chế biến thiếc bị kéo nứt toác

Cùng quan điểm, ông Võ Văn Ngọc - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Ban đầu vụ việc được giao cho Sở NN&PTNT và Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi. Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh lại giao Sở TN&MT theo dõi.

Sở cũng đã cử đoàn công tác lên kiểm tra và nghiên cứu. Tuy nhiên để xác định chính xác nguyên nhân thì cần phải mời các chuyên gia, nhà khoa học địa chất về khoan thăm dò rồi mới xem xét đánh giá được.

Hệ thống tường rào cũng bị "hố tử thần" kéo đổ sụp xuống

Mùa mưa ở miền Trung đang cận kề, các “hố tử thần” đã từng gây cạn giếng nước và sự lo lắng, hoang mang cho nhân dân và chính quyền địa phương. Thiết nghĩ tỉnh Nghệ An cần gấp rút mời các chuyên gia về địa chất để sớm truy tìm nguyên nhân và có giải pháp lâu dài, bền vững cho người dân.

