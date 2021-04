6 nữ Phó Chủ tịch nước của Việt Nam

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, quê xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang. Là Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 10/2015 Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015. Bà Xuân giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang đến tháng 4/2021.