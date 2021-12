5 năm trả giá cho một giây sai lầm của Nguyên Mạnh

Từng có thời gian dài, việc Trần Nguyên Mạnh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam gây nhiều tranh cãi dù anh luôn thi đấu chững chạc và thuộc nhóm thủ môn hàng đầu Việt Nam.

5 năm sau bi kịch tại AFF Cup 2016, sự nghiệp của Mạnh đã sang một trang mới. Giờ là lúc thủ môn này tìm lại những gì từng đánh mất bởi sai lầm trong quá khứ.

Nguyên Mạnh từng là bất khả xâm phạm ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Chuỗi những sai lầm khó hiểu

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với Indonesia, khi tuyển Việt Nam đang bị dẫn 1-0, Nguyên Mạnh phạm một sai lầm có thể coi là đáng quên nhất sự nghiệp của anh. Thủ thành người Nghệ An đánh nguội tiền đạo Indonesia rồi bị truất quyền thi đấu.

Cú đánh nguội của Nguyên Mạnh với nhiều người là hành động khó hiểu. Anh vốn là người hiền lành, ít nói. Song trong khoảnh khắc không làm chủ được cảm xúc, hành động bộc phát khiến anh phải chịu hậu quả kéo dài. Tuyển Việt Nam mất người vào thời điểm quyết định, khiến Quế Ngọc Hải phải xuống bắt gôn.

Vì thiếu người, tuyển Việt Nam sau đó hòa 2-2 bất chấp những nỗ lực ghi bàn của Vũ Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn. Kết quả ấy cộng với thất bại 1-2 ở lượt đi khiến Việt Nam phải nhìn Indonesia bước vào chung kết. Nguyên Mạnh bị chỉ mặt là tội đồ trong thất bại đau đớn dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Bi kịch nằm ở việc đó là lần thứ hai liên tiếp, Mạnh bị nêu tên tại một trận bán kết lượt về AFF Cup. Ở giải đấu năm 2014, cũng trên sân Mỹ Đình, khung thành tuyển Việt Nam do Nguyên Mạnh trấn giữ bị Malaysia xuyên thủng 4 lần. Đội hôm đó thua 2-4 ở lượt về, thua 4-5 chung cuộc, tức tưởi dừng chân ở bán kết.

Sau những sự cố liên tiếp trên sân Mỹ Đình, Nguyên Mạnh hết cửa lên tuyển. Một bộ phận dư luận thậm chí nghi ngờ thái độ và quyết tâm của cầu thủ này. Tên Nguyên Mạnh bị điền vào "sổ đen". Nhiều người tin rằng cánh cửa trở lại đội tuyển đã đóng sập lại với thủ môn này.

Khoảnh khắc Nguyên Mạnh đổi áo thủ môn cho Ngọc Hải sau khi nhận thẻ đỏ ở bán kết lượt về AFF Cup 2016. Ảnh: Minh Chiến.

Trong lần trả lời phỏng vấn hồi năm 2017, thủ môn sinh năm 1991 chia sẻ: "Quyết định triệu tập hay không tùy thuộc vào HLV. Tôi nghĩ một phần lý do bởi tôi chơi chưa tốt. Lý do khác là do tấm thẻ đỏ ở AFF Cup 2016. Tôi nghĩ mình đã để lại một ấn tượng không đẹp với bóng đá Việt Nam. Tấm thẻ đỏ ấy ảnh hưởng tới đội tuyển, ảnh hưởng tới cả tương lai của tôi”.

Dù vậy, anh chưa bao giờ thôi nhớ đội tuyển Việt Nam và không ngại bày tỏ khát khao: "Tôi đang rất cố gắng để thi đấu tốt hơn. Tôi muốn được lên lại đội tuyển, vừa để cống hiến cho quê hương, vừa để gặp lại anh em bạn bè. Nếu được gọi lại, tôi sẽ cống hiến hết mình cho tuyển Việt Nam. Thật sự, tôi nhớ đội tuyển lắm".

Nguyên Mạnh lặng lẽ thi đấu, lặng lẽ giữ phong độ là lặng lẽ chứng minh bản thân vẫn là thủ môn hàng đầu tại V.League. Sự nghiệp của anh ở cấp CLB có những bước tiến không ngừng. Chia tay SLNA, Nguyên Mạnh đầu quân cho CLB Viettel và cùng đội bóng áo lính vô địch V.League 2020, về nhì Cúp Quốc gia 2020 và chinh chiến ở AFC Champions League, giúp bóng đá Việt Nam có thêm đại diện ở sân chơi châu lục.

Phong độ ấn tượng ở cấp CLB giúp Nguyên Mạnh có cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo, bằng tầm ảnh hưởng của mình, điền tên Nguyên Mạnh chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 hồi 2019. Tuy nhiên, anh lỡ hẹn do gặp chấn thương.

Phải đợi thêm 2 năm, thủ thành người Nghệ An mới thêm một lần được nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên. Ở giai đoạn chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cơ hội đến với Nguyên Mạnh khi Đặng Văn Lâm gặp chấn thương, khiến tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ khủng khoảng nhân sự ở vị trí đặc thù.

Dù vậy, anh chỉ là phương án dự phòng khi tuyển Việt Nam phải đối mặt với những đối thủ có thể hình tốt và thường chơi bóng bổng. Chiều cao cũng là hạn chế của thủ thành người Nghệ An so với đàn anh Bùi Tấn Trường.

Cho tới AFF Cup 2020, khi Tấn Trường đang vướng phải những lùm xùm không đáng có và các đối thủ không còn quá mạnh, Nguyên Mạnh mới có cơ hội thứ hai ở tuyển Việt Nam, một cơ hội mà anh đã phải chờ đợi suốt 5 năm.

Nguyên Mạnh đã trở lại khung thành đội tuyển Việt Nam sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: VFF.

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

4 năm, 11 tháng, 29 ngày là khoảng thời gian Nguyên Mạnh chờ đợi để được trở lại trong một trận đấu chính thức của tuyển Việt Nam. Sự trùng hợp thú vị là thủ thành này mắc sai lầm tại AFF Cup rồi được trao lại cơ hội cũng từ giải đấu này.

Trước tuyển Lào không đủ sức tạo sức ép liên tục, Nguyên Mạnh không có nhiều cơ hội thể hiện trình độ. Anh chỉ có một pha cứu thua ở phút 72. Chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam có thể coi là sự trở lại ngọt ngào với Nguyên Mạnh, tiếp thêm sự tự tin cho anh ở chặng đường tiếp theo.

"Tôi cảm thấy rất vui khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng tự dặn mình phải thi đấu tốt hơn nữa. Phía trước còn nhiều thử thách. Nếu tiếp tục được thầy Park tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình", Nguyên Mạnh chia sẻ sau trận đấu.

Thủ môn của tuyển Việt Nam thừa nhận vấn đề tâm lý trong ngày trở lại. Anh vẫn còn ám ảnh với lỗi lầm trong quá khứ. Dù vậy, Nguyên Mạnh không quên bày tỏ quyết tâm: “Bây giờ, tôi rất muốn khẳng định chính mình. Bản thân sẽ đặt mục tiêu, quyết tâm thi đấu tốt từng trận một, cố gắng chơi thật tốt để cùng đội đạt kết quả như mong muốn”.

Nguyên Mạnh thể hiện thế nào từ khi trở lại đội tuyển ở mùa bóng 2019? Đồ họa: Minh Phúc.

Tài năng của Nguyên Mạnh đã được thừa nhận. Giới chuyên môn cũng đánh giá cao thủ môn này. Điểm yếu về thể hình không còn là nỗi lo quá lớn với anh ở đấu trường khu vực. Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định cùng Zing: "Cậu ấy thể hiện sự chững chạc, bản lĩnh cả ở cấp đội tuyển trước đây cũng như khi thi đấu cho CLB. Vấn đề của Mạnh chỉ là thể hình không bằng Đặng Văn Lâm hay Bùi Tấn Trường”.

"Ở đấu trường châu lục, khi tuyển Việt Nam phải đối đầu với những đối thủ cao lớn, thường xuyên chơi bóng bổng, rõ ràng thủ môn có thể hình tốt hơn sẽ được ưu tiên. Về khu vực Đông Nam Á, chúng ta không cần lo lắng vấn đề này".

Cùng quan điểm với ông Phan Anh Tú, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyên Mạnh đủ trình độ để trở thành thủ môn số một của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. "Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Nguyên Mạnh tiếp tục được bắt chính ở trận gặp Malaysia và những trận sau đó", Quang Huy nói.

"Điểm yếu duy nhất của cậu ấy là chiều cao. Các đội bóng Đông Nam Á có thể hình chỉ tương đương, thậm chí kém hơn tuyển Việt Nam hiện tại. Trong tay HLV Park Hang-seo, có dàn trung vệ lý tưởng về mặt thể hình. Họ sẽ giúp đỡ thủ môn rất nhiều trong những pha không chiến", BLV kỳ cựu chia sẻ.

Màn chào sân trở lại của Nguyên Mạnh không để lại nhiều dấu ấn bởi tuyển Lào quá yếu. Song, việc giữ sạch lưới và cùng tuyển Việt Nam chấm dứt mạch thất bại vừa qua sẽ đem lại phần nào sự tự tin cho anh trước khi hướng đến những mục tiêu tiếp theo như anh chia sẻ là “cùng đội đạt kết quả như mong muốn”.

Tác giả: Đỗ Hải

Nguồn tin: zingnews.vn