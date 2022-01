5 đặc sản miền Tây cứ Tết đến lại được bán ngập chợ mạng, làm quà năm mới "cực chuẩn"

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Những ngày này, lướt các trang mạng xã hội Zalo, Facebook sẽ thấy tràn ngập hình ảnh rao bán đặc sản của miền Tây Nam Bộ như thịt khô, cá khô, tôm khô, mắm... rất được các bà nội trợ yêu thích và cất công "săn lùng" từ sớm.

Nắm bắt xu hướng mua hàng trên mạng ngày càng phổ biến, cùng với lợi thế đặc sản miền sông nước được nhiều người ưa chuộng, những năm gần đây, các tiểu thương bán ngập tràn các đặc sản miền Tây trên chợ mạng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán. Lượng hàng được các tiểu thương tung ra nhiều hơn, hầu hết là những đặc sản thượng hạng, được trình bày bắt mắt, giá cả hợp lý.

Lạp xưởng Tiền Giang

Ghé Cai Lậy, Tiền Giang nhất định phải thưởng thức danh món lạp xưởng lừng danh của xứ sông nước này. Lạp xưởng ở đây có sắc đỏ tự nhiên, không phẩm màu, đi ngang qua hàng bán sẽ thấy lạp xưởng được treo thành từng sợi dài đẹp mắt. Lạp xưởng ở các tỉnh Tây Nam Bộ có nhiều loại: từ lạp xưởng tươi, lạp xưởng khô đến lạp xưởng nạc. Ngoài lạp xưởng heo còn có lạp xưởng tôm, lạp xưởng cá hoặc lạp xưởng bò như tung lò mò An Giang.

Lạp xưởng Tiền Giang có nhiều loại, là mặt hàng được săn đón vào mỗi dịp Tết đến xuân về

Lạp xưởng không chỉ là đặc sản Tết được yêu thích mà còn là món ăn rất phổ biến ở miền Nam. Đến hẹn lại lên, vào những ngày cận Tết, người ta lại tìm mua lạp xưởng ngon để làm mâm cơm cúng tổ tiên, mừng năm mới thêm tươm tất, để ăn và đãi khách trong những ngày đặc biệt nhất của một năm. Lạp xưởng có thể được luộc, chiên hay nướng đều rất ngon, trong đó, được nhiều người ưa chuộng nhất chính là chiên bằng nước vừa nhanh, vừa tiện lợi lại ngon miệng.

Hiện lạp xưởng Tiền Giang đang được bày bán nhiều trên chợ mạng, nhiều khách hàng chốt đơn từ sớm để làm quà Tết

Theo khảo sát, các loại lạp xưởng Tiền Giang đang được rao bán với giá từ 190.000-230.000 đồng/kg tùy loại. Chị Ánh Nhung (ở Cai Lậy, Tiền Giang) - người bán lạp xưởng trên chợ mang cho biết từ giữa tháng 11 là chị đã bắt đầu nhận đơn lạp xưởng Tết. "Nhà tôi làm hàng từ đầu tháng 11 mới có thể đủ số lượng để bán ra thị trường dịp Tết. Tôi chỉ nhận bán lẻ chứ không bán sỉ, bởi hàng nhà làm số lượng không có nhiều. Từ giữa tháng 11 khách đã đặt đơn tới tấp. Như mọi năm đến tầm 20 Chạp là tôi đã phải dừng nhận đơn vì không làm kịp", chị Nhung chia sẻ.

Khô cá, khô tôm, khô nhái

Những ai từng du lịch Cà Mau dù chỉ một lần đều ấn tượng với hệ thống kênh rạch chằng chịt ở đây. Cũng chính vì thế mà vùng đất này rất dồi dào cá tôm. Ngoài đồ tươi sống, người dân nơi đây đã làm nên đặc sản cá khô, tôm khô chất lượng cao với hương vị thơm ngon, mà vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên của hải sản. Từ lâu, khô cá tôm, khô nhái… đã trở thành một món đặc sản, một món nhậu quen thuộc được nhiều người tìm mua để thưởng thức.

Khô sặc, tôm khô là những món đặc sản nổi tiếng của miền Tây

Dù có ở nhiều nơi nhưng khô cá sặc ở tỉnh Bạc Liêu và tôm khô Cà Mau vẫn nổi tiếng hơn cả, cứ Tết đến là lại “cháy hàng”. Các bà nội trợ luôn tìm kiếm một số loại khô như khô cá lóc, tôm khô được rất nhiều tìm mua để chuẩn bị cho bữa ăn ngày Tết. Có thể làm đủ món ăn từ các loại nguyên liệu này như nấu canh tôm khô, làm gỏi, nướng lên để làm đồ nhắm với bia… vừa bảo quản được lâu lại vô cùng bắt mắt và ngon miệng.

Các loại khô cá, khô tôm rất phù hợp để ăn lai rai, nhậu lai rai trong ngày Tết nên năm nào cũng đắt hàng như tôm tươi, nếu đặt muộn chưa chắc đã có hàng

Trên chợ mạng, các loại khô cá, khô tôm được bày bán đủ chủng loại, giá cả để các chị em đặt ăn Tết và làm quà biếu dịp Tết. Anh Vinh An (chủ shop đặc sản khô cá trên chợ mạng) cho biết, các loại khô này nếu bảo quản tốt có thể để trong vòng 1 năm, vì thế nhiều khách quen đã đặt hàng từ rất sớm.

"Các loại khô cá, khô tôm rất phù hợp để ăn lai rai, nhậu lai rai trong ngày Tết nên năm nào cũng đắt hàng như tôm tươi. Trong tháng Chạp chủ yếu tôi bán cho khách lạ và khách mua số lượng ít, còn những khách quen thì đã đặt hàng từ rất sớm, vừa có hợp lý lại không sợ hết hàng. Từ lúc mở bán hàng Tết đến giờ tôi đã bán được vài chục tạ khô cá khô tôm các loại", anh Vinh An cho hay.

Nem chua Lai Vung (Đồng Tháp)

"Lai Vung là xứ lạ lùng. Nem chua mà ngọt, thơm nồng mà say" là câu ca dao quen thuộc mà người dân miền Tây miêu tả loại đặc sản nổi tiếng của Đồng Tháp này. Loại nem này được chọn từ thịt nạc, trộn bì cắt nhỏ, thêm ớt xanh, tỏi. Sau đó gói cẩn thận và đẹp mắt trong một lớp lá chuối. Khi ăn, nem có vị chua thanh, được gói với lá chùm ruột hoặc lá vông non, phần nhân có màu hồng tươi đẹp mắt. Món ngon miền Nam này thường được dùng làm món ăn khai vị cùng với chả lụa, giò thủ trong những buổi tiệc.

Nem chua Lai Vung - một đặc sản của Đồng Tháp được ưa chuộng trong dịp Tết

Nem Lai Vung cũng là món rất hợp để ăn chơi, làm mồi nhậu lai rai vì có vị chua ngọt cay vô cùng ngon miệng. Chính vì vậy mà cứ tới dịp Tết đến xuân về là loại đặc sản này lại đông khách đặt mua để sẵn trong tủ lạnh. Có khách tới nhà, chỉ cần bày đĩa nem chua Lai Vung, cắt thêm khoanh giò và đồ uống là đã có một buổi sum họp đầm ấm rồi.

Liên hệ chị Tuyền Phạm (ở TP. HCM, quê Đồng Tháp) từ một bài đăng bán nem chua Lai Vung trong nhóm chợ chung cư, chị Tuyền chia sẻ: "Nem nhà mình làm đấy, ba mình có cơ sở làm nem nằm bên bờ sông Lai Vung lộng gió, hằng ngày cho ra lò từ 5.000 đến 6.000 chiếc nem. Dịp Tết này còn phải chạy hết công suất mới đủ cung ứng cho khách. Mình có công việc riêng trên thành phố nên chỉ thời gian này mới đăng bán trên chợ mạng thế này. Do nem nhà mình tự làm, giống như "lấy giá gốc" nên mình chỉ bán với giá 100.000 đồng/4 hộp, tức là 4 cái nem chua Lai Vung. Ai từng ăn qua nem Lai Vung chính hiệu của nhà mình làm rồi thì sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó, mình tự tin khẳng định luôn”.

Bánh tét Trà Cuôn

Nếu ngày Tết miền Bắc không thể thiếu món bánh chưng thì những ngày cuối năm cũ - đầu năm mới của miền Tây Nam Bộ nhất định phải có đòn bánh tét. Cùng nguyên liệu nhưng khác “hình dạng”, các loại bánh tét miền Tây tùy vào từng vùng, từng tỉnh khác nhau mà sẽ có cách biến tấu nhân bánh lạ và độc đáo riêng. Nổi tiếng và được tìm mua làm quà Tết nhiều nhất trong số các món đặc sản miền Tây có lẽ là bánh tét Trà Cuôn Trà Vinh.

Bánh tét Trà Cuôn.

Bánh tét Trà Cuôn được người dân huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) làm bán quanh năm chứ không riêng mùa Tết, nhưng khi xuân về thì loại bánh này càng được ưa chuộng. Đòn bánh ở đây được làm từ gạo nếp mang trộn với nước rau ngót hay các loại nước ép từ rau củ khác để để tạo màu xanh, đỏ, tím, vàng tự nhiên cùng mùi thơm đặc trưng. Nhân bánh ngoài đậu xanh, thịt mỡ còn có trứng muối, hột vịt... Sau khi hoàn thành những lát bánh tét đủ màu sắc tím vừa ngon, vừa đẹp mắt sẽ được mang ra cúng lễ gia tiên rồi con cháu “thụ lộc”, mong năm mới đủ đầy, sum vầy và hạnh phúc.

Mứt dừa Bến Tre

Mứt là món truyền thống không thể thiếu trong những ngày Tết, nhưng được ưa chuộng và phổ biến nhất chắc chắn là mứt dừa. Mà đã nhắc đến dừa, không thể không nhắc đến xứ dừa Bến Tre.

Mứt dừa là một đặc sản của Bến Tre.

Loại mứt có xuất xứ từ nơi này được lòng nhiều người bởi hương vị thơm ngon, màu sắc đẹp, độ dẻo, ngọt hài hòa. Theo nhịp thời gian, món ăn không thể thiếu vào dịp tết này trở thành thức quà đặc sản mà mỗi người con của Bến Tre luôn tự hào, còn cứ đến cận cuối năm thì các bà nội trợ lại “săn lùng” mứt dừa ráo riết. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, người Bến Tre đã cải tiến làm thêm nhiều loại mứt dừa có kết hợp với các nguyên liệu khác như lá dứa, cà rốt, củ dền… khiến hộp mứt tết trở nên đa dạng và có nhiều màu sắc bắt mắt hơn hẳn.

Dạo một vòng Facebook, không khó để tìm thấy mứt dừa non Bến Tre được nhiều người lựa chọn làm mặt hàng buôn bán vào dịp tết 2021. Chị Thanh Phương (ở Bến Tre) có một gian hàng nho nhỏ chuyên kinh doanh các loại mứt, chị Phương cho biết giá cả của các loại mứt năm nay khá ổn định, từ đầu tháng 12 tới giờ, chị Phương giữ giá 280.000 đồng/kg mứt dừa non được đóng gói rất đẹp mắt.

"Mứt dừa non Bến Tre thời gian gần đây đã thay thế mứt dừa già truyền thống và đang dần trở thành một.. truyền thống mới, mứt dừa non được làm từ cơm dừa xiêm miếng, không già cứng, mềm dẻo, ít ngọt, gia vị mộc mạc dân dã. Đơn giản từ màu trắng đặc trưng của cơm dừa và màu xanh lạ của hoa đậu biếc kết hợp vừa đơn giản vừa tinh tế, dùng để đãi khách, biếu tặng, làm quà... rất thanh lịch vì mình dùng túi giấy an toàn để đựng. Vì dừa mềm nên còn rất nhiều tinh dầu dừa nên mọi người để nhiệt độ thường từ 5-7 ngày và hơn tháng khi để tủ lạnh...", bà chủ hàng quảng cáo.

