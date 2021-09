4/5 bệnh viện dã chiến tại Nghệ An dừng hoạt động

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh chiều 28/9 thông tin, với việc Bệnh viện dã chiến số 2 sẽ chính thức đóng cửa từ ngày mai (29/9), hiện 4/5 bệnh viện dã chiến tại địa phương này đã dừng hoạt động do sạch bóng bệnh nhân Covid-19.

Bệnh viện dã chiến số 2 Nghệ An đi vào hoạt động từ ngày 14/8/2021, được thành lập trên cơ sở trưng dụng Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, quy mô 150 giường bệnh. Sau hơn 1 tháng hoạt động, nơi đây đã điều trị cho 336 bệnh nhân Covid-19.

Hôm nay (28/9), Bệnh viện dã chiến số 5 tại Thị xã Cửa Lò cũng đã chính thức dừng hoạt động. Bệnh viện này đi vào hoạt động từ ngày 30/8, thời điểm đến khi đóng cửa đã điều trị khỏi cho 256 bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, do không còn bệnh nhân Covid-19, hai bệnh viện dã chiến số 1, số 4 Nghệ An cũng đã chính thức đóng cửa. Đây là bệnh viện dã chiến thứ 2 ở Nghệ An tạm dừng hoạt động.

4/5 bệnh viện dã chiến tại Nghệ An hiện tạm dừng hoạt động

Bệnh viện dã chiến số 1 Nghệ An được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 6, thời điểm tỉnh Nghệ An bắt đầu ghi nhận hàng loạt ca bệnh, trong khi Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An có dấu hiệu quá tải. Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 100 giường, được thành lập trên cơ sở trưng dụng Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên. Trong thời gian hoạt động, Bệnh viện này đã điều trị gần 600 bệnh nhân Covid-19.

Thời điểm hiện tại, 4/5 bệnh viện dã chiến tại Nghệ An đã chính thức đóng cửa, dừng hoạt động do không còn bệnh nhân Covid-19. Hiện địa phương này chỉ còn 55 bệnh nhân đang phải điều trị, trong đó hơn 20 bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 3, những ca nặng hơn được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Tác giả: Q.M

Nguồn tin: giadinhonline.vn