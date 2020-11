4 nguyên tắc "vàng" để hết thâm mụn ngay tại nhà

Càng sớm càng tốt

Đối với các vết thâm mụn, bạn càng "đánh nhanh" sẽ càng dễ để "thắng nhanh" hơn. Có những vết thâm nhẹ có thể nhanh chóng bay biến sau vài ngày với những bước chăm sóc da cơ bản, nhưng với những vết thâm sâu, cứng đầu thì nếu không can thiệp, nó có thể ở lì trên da cả tháng, thậm chí trở thành khuyết điểm lâu dài trên da. Ngay khi hết mụn, hãy bắt tay vào xử lý ngay vết thâm tại vị trí đó để đảm bảo làn da được phục hồi nhanh hơn.

Chọn đúng "cộng sự"

Bạn muốn trị thâm nhưng lại không có "trợ thủ" đắc lực thì sao có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Hai thành phần vàng được các bác sĩ da liệu công nhận về tác dụng trị thâm mụn đó là vitamin C và retinol, vì vậy, khi chọn các sản phẩm chăm sóc da sau mụn nhất định phải chọn sản phẩm có 1 trong 2 thành phần này. Ngoài ra, hãy để da thư giãn với một số "món ăn" từ thiên nhiên như lô hội, trà xanh, nghệ... những thực phẩm vừa bổ dưỡng vừa hữu dụng trong giảm hắc sắc tố trên da.

Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm chứa cả vitamin C hoặc retinol chung với các chiết xuất trên để tăng hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, nên lưu ý không sử dụng cùng lúc vitamin C với retinol vì nó sẽ khiến làn da bạn "ngộ độc", gây các vấn đề khác cho da. Bạn có thể dùng vitamin C và buổi sáng, retinol cho buổi tối.

Chanh tươi trị thâm mụn

Quả chanh chứa nhiều vitamin C, citric acid thuộc nhóm AHA và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp chống lại các gốc tự do, làm sáng da, tái tạo collagen và hạn chế nếp nhăn. Chính vì sở hữu nhiều thành phần tuyệt vời như trên mà nước cốt chanh được xem là một chất làm trắng da tự nhiên, được sử dụng trong nhiều phương pháp làm đẹp.

Tẩy da chết hóa học

Đây được xem là bước quan trọng trong công cuộc trị thâm đúng cách. Tẩy da chết giúp loại bỏ lớp biểu bì chết bên ngoài bề mặt da, thúc đẩy quá trình tái tạo, thay mới của làn da và giúp các hoạt chất dễ dàng thẩm thấu vào sâu dưới da, có tác dụng rõ ràng hơn. Bạn có thể chọn các sản phẩm tẩy da chết hóa học có chứa AHA với nồng độ từ nhẹ tới nặng tùy thuộc vào độ "quen thuộc" của da với AHA, nếu bạn mới sử dụng hãy dùng nồng độ thấp để tránh da bị "shock" sẽ gây tác dụng ngược. Hãy hỏi kỹ ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt mà không làm hại tới da.

Thực hiện cách trị thâm mụn tại nhà bằng chanh

Để trị mụn thâm, bạn thấm một ít nước cốt chanh vào bông tẩy trang hoặc tăm bông và thoa vào vùng da bị thâm mụn.

Chờ khoảng 10 phút để nước chanh có thể thấm vào da. Không cần rửa lại với nước và tiếp tục dùng dầu dưỡng ẩm thoa lên vùng mụn thâm. Bạn có thể dùng dầu hạnh nhân, castor, jojoba hoặc argan để dưỡng da.

Thực hiện vào mỗi đêm sẽ giúp làm mờ vết thâm.

Khi thực hiện phương pháp này, bạn không được để da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời vì tia UV có thể làm vết thâm đậm hơn.

Nếu bạn sở hữu một làn da nhạy cảm, hãy trộn nước cốt chanh với một ít dầu dưỡng ẩm trước khi bôi lên da để làm giảm tính acid của chanh.

Bạn có thể sử dụng giấm táo nguyên chất để thay thế.

Tác giả: Hải Đường (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn