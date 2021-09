4 đôi nam nữ thuê căn hộ sang trọng để "bay lắc" giữa mùa dịch

1 trong 8 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Chu Dũng)

Khoảng 4h sáng ngày 15/9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Đa Tốn, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cùng bộ phận an ninh cao tầng 1, tiến hành kiểm tra căn hộ số 15.09 tòa S2.1011 chung cư cao cấp, khu đô thị Đa Tốn đã phát hiện tại phòng ngủ có 8 nam, nữ (4 nam, 4 nữ) thanh niên có biểu hiện sử dụng ma tuý trái phép.

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ tại ngăn tủ quàn áo trong phòng ngủ có 1 đĩa sứ màu trắng, mặt đĩa có in hình hoa văn, trên bề mặt đĩa có tinh thể màu trắng, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền polime mệnh giá 100.000 đồng, 1 đèn nháy, 1 chiếc loa. Ngoài ra còn có 3 bình khí cười đã qua sử dụng.

Tại chỗ các đối tượng có mặt tại phòng nêu trên khai nhận đang tụ tập tại phòng để sử dụng ma túy tổng hợp cùng với nhau, chất tinh thể màu trắng trên đĩa sứ là ma túy “Ke”, ống hút cuốn bằng tờ tiền 100.000 đồng) và thẻ nhựa dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Đèn nháy và loa dùng để nghe nhạc kích thích tạo cảm giác khi sử dụng ma túy.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để giải quyết. Xét nghiệm ma túy thì cả 8 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy Kẹo và ma túy Ketamine.

Theo kết luận giám định sơ bộ ngày 15/9 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận, tinh thể màu trắng thu giữ trên đĩa sứ hình tròn màu trắng có hoa văn có khối lượng 0,612 gam là ma túy loại Ketamine.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định bắt Khẩn cấp đối với Vũ Văn Hùng (SN 1989 ở huyện Nghĩa Hưng, huyện Nam Định đang sinh sống trong căn hộ trên) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn 7 đối tượng còn lại viết cam đoan, cam kết ra về và tiến hành tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tác giả: Mỵ Châu

Nguồn tin: baophapluat.vn